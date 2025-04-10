- Crescimento
Negociações:
511
Negociações com lucro:
259 (50.68%)
Negociações com perda:
252 (49.32%)
Melhor negociação:
838.39 USD
Pior negociação:
-58.20 USD
Lucro bruto:
6 884.80 USD (196 131 pips)
Perda bruta:
-3 528.35 USD (138 495 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (771.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 320.63 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
68.97%
Depósito máximo carregado:
105.10%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.40
Negociações longas:
353 (69.08%)
Negociações curtas:
158 (30.92%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
6.57 USD
Lucro médio:
26.58 USD
Perda média:
-14.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
33 (-541.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-541.67 USD (33)
Crescimento mensal:
-1.53%
Previsão anual:
-18.85%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.66 USD
Máximo:
987.84 USD (13.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.04% (987.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.69% (259.87 USD)
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +838.39 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 33
Máximo lucro consecutivo: +771.83 USD
Máxima perda consecutiva: -541.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.22 × 105
|
ForexTime-MT5
|0.78 × 1290
|
Swissquote-Server
|2.40 × 10884
Version 1.0
QuantFleet USDJPY MT5 Signal
-Default Settings (Strategy 5 turned off due to unusual H4 candle shift)
Sem comentários
