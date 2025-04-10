SinaisSeções
Timo Roth

QuantFleet USDJPY MT5

Timo Roth
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 67%
Swissquote-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
511
Negociações com lucro:
259 (50.68%)
Negociações com perda:
252 (49.32%)
Melhor negociação:
838.39 USD
Pior negociação:
-58.20 USD
Lucro bruto:
6 884.80 USD (196 131 pips)
Perda bruta:
-3 528.35 USD (138 495 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (771.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 320.63 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
68.97%
Depósito máximo carregado:
105.10%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.40
Negociações longas:
353 (69.08%)
Negociações curtas:
158 (30.92%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
6.57 USD
Lucro médio:
26.58 USD
Perda média:
-14.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
33 (-541.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-541.67 USD (33)
Crescimento mensal:
-1.53%
Previsão anual:
-18.85%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.66 USD
Máximo:
987.84 USD (13.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.04% (987.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.69% (259.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 511
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 58K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +838.39 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 33
Máximo lucro consecutivo: +771.83 USD
Máxima perda consecutiva: -541.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.22 × 105
ForexTime-MT5
0.78 × 1290
Swissquote-Server
2.40 × 10884
Version 1.0

QuantFleet USDJPY MT5 Signal

-Default Settings (Strategy 5 turned off due to unusual H4 candle shift)

Sem comentários
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 02:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 01:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
