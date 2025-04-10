SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / QuantFleet USDJPY MT5
Timo Roth

QuantFleet USDJPY MT5

Timo Roth
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 80 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 67%
Swissquote-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
511
Gewinntrades:
259 (50.68%)
Verlusttrades:
252 (49.32%)
Bester Trade:
838.39 USD
Schlechtester Trade:
-58.20 USD
Bruttoprofit:
6 884.80 USD (196 131 pips)
Bruttoverlust:
-3 528.35 USD (138 495 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (771.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 320.63 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
68.97%
Max deposit load:
105.10%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.40
Long-Positionen:
353 (69.08%)
Short-Positionen:
158 (30.92%)
Profit-Faktor:
1.95
Mathematische Gewinnerwartung:
6.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
33 (-541.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-541.67 USD (33)
Wachstum pro Monat :
-1.53%
Jahresprognose:
-18.85%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.66 USD
Maximaler:
987.84 USD (13.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.04% (987.84 USD)
Kapital:
4.69% (259.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 511
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 58K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +838.39 USD
Schlechtester Trade: -58 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 33
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +771.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -541.67 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.22 × 105
ForexTime-MT5
0.78 × 1290
Swissquote-Server
2.40 × 10884
Version 1.0

QuantFleet USDJPY MT5 Signal

-Default Settings (Strategy 5 turned off due to unusual H4 candle shift)

Keine Bewertungen
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 02:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 01:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
