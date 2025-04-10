- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
556
Kârla kapanan işlemler:
372 (66.90%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (33.09%)
En iyi işlem:
438.11 USD
En kötü işlem:
-136.11 USD
Brüt kâr:
2 225.11 USD (101 248 pips)
Brüt zarar:
-1 202.87 USD (60 906 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (23.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
445.31 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
97.88%
Maks. mevduat yükü:
17.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.78
Alış işlemleri:
262 (47.12%)
Satış işlemleri:
294 (52.88%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
5.98 USD
Ortalama zarar:
-6.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-165.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-272.10 USD (4)
Aylık büyüme:
7.13%
Yıllık tahmin:
86.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
367.19 USD (31.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.93% (199.75 USD)
Varlığa göre:
37.20% (192.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|294
|NZDCAD
|262
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|527
|NZDCAD
|495
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|29K
|NZDCAD
|11K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +438.11 USD
En kötü işlem: -136 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +23.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -165.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
Alpari-MT5
|0.14 × 22
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
|1.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 18
Alpari-Real01
|1.86 × 99
ForexTimeFXTM-MT5
|3.50 × 2
CloverMarket-Online
|5.33 × 6
Exness-MT5Real5
|6.57 × 7
XM.COM-MT5
|9.00 × 1
XMGlobal-MT5
|9.23 × 13
FxPro-MT5
|10.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
|17.00 × 2
RoboForex-Pro
|17.18 × 313
Weltrade-Server
|19.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
411%
0
0
USD
USD
540
USD
USD
50
100%
556
66%
98%
1.84
1.84
USD
USD
37%
1:500