Amir Hossein Moharreri

Harmonizer EA

Amir Hossein Moharreri
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 411%
Alpari-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
556
Kârla kapanan işlemler:
372 (66.90%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (33.09%)
En iyi işlem:
438.11 USD
En kötü işlem:
-136.11 USD
Brüt kâr:
2 225.11 USD (101 248 pips)
Brüt zarar:
-1 202.87 USD (60 906 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (23.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
445.31 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
97.88%
Maks. mevduat yükü:
17.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.78
Alış işlemleri:
262 (47.12%)
Satış işlemleri:
294 (52.88%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
5.98 USD
Ortalama zarar:
-6.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-165.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-272.10 USD (4)
Aylık büyüme:
7.13%
Yıllık tahmin:
86.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
367.19 USD (31.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.93% (199.75 USD)
Varlığa göre:
37.20% (192.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 294
NZDCAD 262
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 527
NZDCAD 495
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 29K
NZDCAD 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +438.11 USD
En kötü işlem: -136 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +23.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -165.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 7
Alpari-MT5
0.14 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
1.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 18
Alpari-Real01
1.86 × 99
ForexTimeFXTM-MT5
3.50 × 2
CloverMarket-Online
5.33 × 6
Exness-MT5Real5
6.57 × 7
XM.COM-MT5
9.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.23 × 13
FxPro-MT5
10.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
17.00 × 2
RoboForex-Pro
17.18 × 313
Weltrade-Server
19.67 × 3
İnceleme yok
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 20:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.03 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 04:46
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
