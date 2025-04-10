- 자본
트레이드:
671
이익 거래:
448 (66.76%)
손실 거래:
223 (33.23%)
최고의 거래:
438.11 USD
최악의 거래:
-136.11 USD
총 수익:
2 428.08 USD (122 347 pips)
총 손실:
-1 276.52 USD (69 929 pips)
연속 최대 이익:
14 (23.38 USD)
연속 최대 이익:
445.31 USD (3)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
97.88%
최대 입금량:
17.30%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
3.14
롱(주식매수):
324 (48.29%)
숏(주식차입매도):
347 (51.71%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
1.72 USD
평균 이익:
5.42 USD
평균 손실:
-5.72 USD
연속 최대 손실:
5 (-165.37 USD)
연속 최대 손실:
-272.10 USD (4)
월별 성장률:
7.48%
연간 예측:
90.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
367.19 USD (31.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.93% (199.75 USD)
자본금별:
37.20% (192.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|355
|NZDCAD
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|600
|NZDCAD
|552
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|38K
|NZDCAD
|14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +438.11 USD
최악의 거래: -136 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +23.38 USD
연속 최대 손실: -165.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
Alpari-MT5
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 18
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.50 × 2
|
CloverMarket-Online
|5.33 × 6
|
Exness-MT5Real5
|6.57 × 7
|
XM.COM-MT5
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.23 × 13
|
FxPro-MT5
|10.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|17.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|17.18 × 313
|
Weltrade-Server
|19.67 × 3
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
548%
0
0
USD
USD
565
USD
USD
65
100%
671
66%
98%
1.90
1.72
USD
USD
37%
1:500