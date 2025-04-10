- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
666
Gewinntrades:
445 (66.81%)
Verlusttrades:
221 (33.18%)
Bester Trade:
438.11 USD
Schlechtester Trade:
-136.11 USD
Bruttoprofit:
2 418.40 USD (121 424 pips)
Bruttoverlust:
-1 271.62 USD (69 381 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (23.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
445.31 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
97.88%
Max deposit load:
17.30%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.12
Long-Positionen:
319 (47.90%)
Short-Positionen:
347 (52.10%)
Profit-Faktor:
1.90
Mathematische Gewinnerwartung:
1.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-165.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-272.10 USD (4)
Wachstum pro Monat :
6.32%
Jahresprognose:
79.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
367.19 USD (31.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.93% (199.75 USD)
Kapital:
37.20% (192.03 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|353
|NZDCAD
|313
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|596
|NZDCAD
|550
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|37K
|NZDCAD
|15K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +438.11 USD
Schlechtester Trade: -136 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -165.37 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
Alpari-MT5
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 18
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.50 × 2
|
CloverMarket-Online
|5.33 × 6
|
Exness-MT5Real5
|6.57 × 7
|
XM.COM-MT5
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.23 × 13
|
FxPro-MT5
|10.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|17.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|17.18 × 313
|
Weltrade-Server
|19.67 × 3
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
542%
0
0
USD
USD
561
USD
USD
64
100%
666
66%
98%
1.90
1.72
USD
USD
37%
1:500