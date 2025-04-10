SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Harmonizer EA
Amir Hossein Moharreri

Harmonizer EA

Amir Hossein Moharreri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
64 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 542%
Alpari-MT5
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
666
Gewinntrades:
445 (66.81%)
Verlusttrades:
221 (33.18%)
Bester Trade:
438.11 USD
Schlechtester Trade:
-136.11 USD
Bruttoprofit:
2 418.40 USD (121 424 pips)
Bruttoverlust:
-1 271.62 USD (69 381 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (23.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
445.31 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
97.88%
Max deposit load:
17.30%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.12
Long-Positionen:
319 (47.90%)
Short-Positionen:
347 (52.10%)
Profit-Faktor:
1.90
Mathematische Gewinnerwartung:
1.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-165.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-272.10 USD (4)
Wachstum pro Monat :
6.32%
Jahresprognose:
79.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
367.19 USD (31.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.93% (199.75 USD)
Kapital:
37.20% (192.03 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 353
NZDCAD 313
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 596
NZDCAD 550
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 37K
NZDCAD 15K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +438.11 USD
Schlechtester Trade: -136 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -165.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 7
Alpari-MT5
0.14 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
1.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 18
Alpari-Real01
1.86 × 99
ForexTimeFXTM-MT5
3.50 × 2
CloverMarket-Online
5.33 × 6
Exness-MT5Real5
6.57 × 7
XM.COM-MT5
9.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.23 × 13
FxPro-MT5
10.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
17.00 × 2
RoboForex-Pro
17.18 × 313
Weltrade-Server
19.67 × 3
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.11 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.07 19:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 20:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.03 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 04:46
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Harmonizer EA
999 USD pro Monat
542%
0
0
USD
561
USD
64
100%
666
66%
98%
1.90
1.72
USD
37%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.