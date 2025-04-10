- Crescita
Trade:
556
Profit Trade:
372 (66.90%)
Loss Trade:
184 (33.09%)
Best Trade:
438.11 USD
Worst Trade:
-136.11 USD
Profitto lordo:
2 225.11 USD (101 248 pips)
Perdita lorda:
-1 202.87 USD (60 906 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (23.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
445.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
97.88%
Massimo carico di deposito:
17.30%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.78
Long Trade:
262 (47.12%)
Short Trade:
294 (52.88%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
5.98 USD
Perdita media:
-6.54 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-165.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-272.10 USD (4)
Crescita mensile:
7.43%
Previsione annuale:
90.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
367.19 USD (31.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.93% (199.75 USD)
Per equità:
37.20% (192.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|294
|NZDCAD
|262
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|527
|NZDCAD
|495
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|29K
|NZDCAD
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +438.11 USD
Worst Trade: -136 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +23.38 USD
Massima perdita consecutiva: -165.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
Alpari-MT5
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 18
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.50 × 2
|
CloverMarket-Online
|5.33 × 6
|
Exness-MT5Real5
|6.57 × 7
|
XM.COM-MT5
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.23 × 13
|
FxPro-MT5
|10.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|17.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|17.18 × 313
|
Weltrade-Server
|19.67 × 3
