Amir Hossein Moharreri

Harmonizer EA

Amir Hossein Moharreri
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 411%
Alpari-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
556
Profit Trade:
372 (66.90%)
Loss Trade:
184 (33.09%)
Best Trade:
438.11 USD
Worst Trade:
-136.11 USD
Profitto lordo:
2 225.11 USD (101 248 pips)
Perdita lorda:
-1 202.87 USD (60 906 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (23.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
445.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
97.88%
Massimo carico di deposito:
17.30%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.78
Long Trade:
262 (47.12%)
Short Trade:
294 (52.88%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
5.98 USD
Perdita media:
-6.54 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-165.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-272.10 USD (4)
Crescita mensile:
7.43%
Previsione annuale:
90.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
367.19 USD (31.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.93% (199.75 USD)
Per equità:
37.20% (192.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 294
NZDCAD 262
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 527
NZDCAD 495
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 29K
NZDCAD 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +438.11 USD
Worst Trade: -136 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +23.38 USD
Massima perdita consecutiva: -165.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 7
Alpari-MT5
0.14 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
1.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 18
Alpari-Real01
1.86 × 99
ForexTimeFXTM-MT5
3.50 × 2
CloverMarket-Online
5.33 × 6
Exness-MT5Real5
6.57 × 7
XM.COM-MT5
9.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.23 × 13
FxPro-MT5
10.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
17.00 × 2
RoboForex-Pro
17.18 × 313
Weltrade-Server
19.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 20:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.03 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 04:46
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
