Amir Hossein Moharreri

Harmonizer EA

Amir Hossein Moharreri
0 comentários
Confiabilidade
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2024 542%
Alpari-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
666
Negociações com lucro:
445 (66.81%)
Negociações com perda:
221 (33.18%)
Melhor negociação:
438.11 USD
Pior negociação:
-136.11 USD
Lucro bruto:
2 418.40 USD (121 424 pips)
Perda bruta:
-1 271.56 USD (69 381 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (23.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
445.31 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
97.88%
Depósito máximo carregado:
17.30%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.12
Negociações longas:
319 (47.90%)
Negociações curtas:
347 (52.10%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
1.72 USD
Lucro médio:
5.43 USD
Perda média:
-5.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-165.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-272.10 USD (4)
Crescimento mensal:
6.58%
Previsão anual:
79.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
367.19 USD (31.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.93% (199.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.20% (192.03 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 353
NZDCAD 313
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 596
NZDCAD 550
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 37K
NZDCAD 15K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +438.11 USD
Pior negociação: -136 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +23.38 USD
Máxima perda consecutiva: -165.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 7
Alpari-MT5
0.14 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
1.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 18
Alpari-Real01
1.86 × 99
ForexTimeFXTM-MT5
3.50 × 2
CloverMarket-Online
5.33 × 6
Exness-MT5Real5
6.57 × 7
XM.COM-MT5
9.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.23 × 13
FxPro-MT5
10.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
17.00 × 2
RoboForex-Pro
17.18 × 313
Weltrade-Server
19.67 × 3
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.11 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.07 19:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 20:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.03 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 04:46
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Harmonizer EA
999 USD por mês
542%
0
0
USD
561
USD
64
100%
666
66%
98%
1.90
1.72
USD
37%
1:500
Copiar

