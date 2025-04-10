- Crescimento
Negociações:
666
Negociações com lucro:
445 (66.81%)
Negociações com perda:
221 (33.18%)
Melhor negociação:
438.11 USD
Pior negociação:
-136.11 USD
Lucro bruto:
2 418.40 USD (121 424 pips)
Perda bruta:
-1 271.56 USD (69 381 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (23.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
445.31 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
97.88%
Depósito máximo carregado:
17.30%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.12
Negociações longas:
319 (47.90%)
Negociações curtas:
347 (52.10%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
1.72 USD
Lucro médio:
5.43 USD
Perda média:
-5.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-165.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-272.10 USD (4)
Crescimento mensal:
6.58%
Previsão anual:
79.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
367.19 USD (31.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.93% (199.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.20% (192.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|353
|NZDCAD
|313
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|596
|NZDCAD
|550
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|37K
|NZDCAD
|15K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +438.11 USD
Pior negociação: -136 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +23.38 USD
Máxima perda consecutiva: -165.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
Alpari-MT5
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 18
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.50 × 2
|
CloverMarket-Online
|5.33 × 6
|
Exness-MT5Real5
|6.57 × 7
|
XM.COM-MT5
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.23 × 13
|
FxPro-MT5
|10.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|17.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|17.18 × 313
|
Weltrade-Server
|19.67 × 3
