SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Harmonizer EA
Amir Hossein Moharreri

Harmonizer EA

Amir Hossein Moharreri
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 411%
Alpari-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
556
Bénéfice trades:
372 (66.90%)
Perte trades:
184 (33.09%)
Meilleure transaction:
438.11 USD
Pire transaction:
-136.11 USD
Bénéfice brut:
2 225.11 USD (101 248 pips)
Perte brute:
-1 202.84 USD (60 906 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (23.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
445.31 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
97.88%
Charge de dépôt maximale:
17.30%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.78
Longs trades:
262 (47.12%)
Courts trades:
294 (52.88%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
1.84 USD
Bénéfice moyen:
5.98 USD
Perte moyenne:
-6.54 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-165.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-272.10 USD (4)
Croissance mensuelle:
7.43%
Prévision annuelle:
90.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
367.19 USD (31.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.93% (199.75 USD)
Par fonds propres:
37.20% (192.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 294
NZDCAD 262
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 527
NZDCAD 495
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 29K
NZDCAD 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +438.11 USD
Pire transaction: -136 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +23.38 USD
Perte consécutive maximale: -165.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 7
Alpari-MT5
0.14 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
1.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 18
Alpari-Real01
1.86 × 99
ForexTimeFXTM-MT5
3.50 × 2
CloverMarket-Online
5.33 × 6
Exness-MT5Real5
6.57 × 7
XM.COM-MT5
9.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.23 × 13
FxPro-MT5
10.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
17.00 × 2
RoboForex-Pro
17.18 × 313
Weltrade-Server
19.67 × 3
Aucun avis
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 20:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.03 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 04:46
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
