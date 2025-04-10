- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
666
利益トレード:
445 (66.81%)
損失トレード:
221 (33.18%)
ベストトレード:
438.11 USD
最悪のトレード:
-136.11 USD
総利益:
2 418.40 USD (121 424 pips)
総損失:
-1 271.56 USD (69 381 pips)
最大連続の勝ち:
14 (23.38 USD)
最大連続利益:
445.31 USD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
97.88%
最大入金額:
17.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.12
長いトレード:
319 (47.90%)
短いトレード:
347 (52.10%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
1.72 USD
平均利益:
5.43 USD
平均損失:
-5.75 USD
最大連続の負け:
5 (-165.37 USD)
最大連続損失:
-272.10 USD (4)
月間成長:
6.32%
年間予想:
79.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
367.19 USD (31.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.93% (199.75 USD)
エクイティによる:
37.20% (192.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|353
|NZDCAD
|313
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|596
|NZDCAD
|550
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|37K
|NZDCAD
|15K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +438.11 USD
最悪のトレード: -136 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +23.38 USD
最大連続損失: -165.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
Alpari-MT5
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 18
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.50 × 2
|
CloverMarket-Online
|5.33 × 6
|
Exness-MT5Real5
|6.57 × 7
|
XM.COM-MT5
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.23 × 13
|
FxPro-MT5
|10.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|17.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|17.18 × 313
|
Weltrade-Server
|19.67 × 3
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
542%
0
0
USD
USD
561
USD
USD
64
100%
666
66%
98%
1.90
1.72
USD
USD
37%
1:500