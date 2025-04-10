シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Harmonizer EA
Amir Hossein Moharreri

Harmonizer EA

Amir Hossein Moharreri
レビュー0件
信頼性
64週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 542%
Alpari-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
666
利益トレード:
445 (66.81%)
損失トレード:
221 (33.18%)
ベストトレード:
438.11 USD
最悪のトレード:
-136.11 USD
総利益:
2 418.40 USD (121 424 pips)
総損失:
-1 271.56 USD (69 381 pips)
最大連続の勝ち:
14 (23.38 USD)
最大連続利益:
445.31 USD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
97.88%
最大入金額:
17.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.12
長いトレード:
319 (47.90%)
短いトレード:
347 (52.10%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
1.72 USD
平均利益:
5.43 USD
平均損失:
-5.75 USD
最大連続の負け:
5 (-165.37 USD)
最大連続損失:
-272.10 USD (4)
月間成長:
6.32%
年間予想:
79.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
367.19 USD (31.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.93% (199.75 USD)
エクイティによる:
37.20% (192.03 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 353
NZDCAD 313
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 596
NZDCAD 550
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 37K
NZDCAD 15K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +438.11 USD
最悪のトレード: -136 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +23.38 USD
最大連続損失: -165.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 7
Alpari-MT5
0.14 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
1.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 18
Alpari-Real01
1.86 × 99
ForexTimeFXTM-MT5
3.50 × 2
CloverMarket-Online
5.33 × 6
Exness-MT5Real5
6.57 × 7
XM.COM-MT5
9.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.23 × 13
FxPro-MT5
10.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
17.00 × 2
RoboForex-Pro
17.18 × 313
Weltrade-Server
19.67 × 3
レビューなし
2025.09.11 20:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.03 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 04:46
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Harmonizer EA
999 USD/月
542%
0
0
USD
561
USD
64
100%
666
66%
98%
1.90
1.72
USD
37%
1:500
コピー

