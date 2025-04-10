- 成长
交易:
664
盈利交易:
444 (66.86%)
亏损交易:
220 (33.13%)
最好交易:
438.11 USD
最差交易:
-136.11 USD
毛利:
2 415.86 USD (121 074 pips)
毛利亏损:
-1 270.94 USD (69 300 pips)
最大连续赢利:
14 (23.38 USD)
最大连续盈利:
445.31 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
97.88%
最大入金加载:
17.30%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.12
长期交易:
319 (48.04%)
短期交易:
345 (51.96%)
利润因子:
1.90
预期回报:
1.72 USD
平均利润:
5.44 USD
平均损失:
-5.78 USD
最大连续失误:
5 (-165.37 USD)
最大连续亏损:
-272.10 USD (4)
每月增长:
6.23%
年度预测:
75.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
367.19 USD (31.32%)
相对跌幅:
结余:
14.93% (199.75 USD)
净值:
37.20% (192.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|353
|NZDCAD
|311
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|596
|NZDCAD
|549
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|37K
|NZDCAD
|14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +438.11 USD
最差交易: -136 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +23.38 USD
最大连续亏损: -165.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
Alpari-MT5
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 18
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.50 × 2
|
CloverMarket-Online
|5.33 × 6
|
Exness-MT5Real5
|6.57 × 7
|
XM.COM-MT5
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.23 × 13
|
FxPro-MT5
|10.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|17.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|17.18 × 313
|
Weltrade-Server
|19.67 × 3
