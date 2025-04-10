SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Harmonizer EA
Amir Hossein Moharreri

Harmonizer EA

Amir Hossein Moharreri
0 comentarios
Fiabilidad
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2024 542%
Alpari-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
666
Transacciones Rentables:
445 (66.81%)
Transacciones Irrentables:
221 (33.18%)
Mejor transacción:
438.11 USD
Peor transacción:
-136.11 USD
Beneficio Bruto:
2 418.40 USD (121 424 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 271.56 USD (69 381 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (23.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
445.31 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
97.88%
Carga máxima del depósito:
17.30%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
3.12
Transacciones Largas:
319 (47.90%)
Transacciones Cortas:
347 (52.10%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
1.72 USD
Beneficio medio:
5.43 USD
Pérdidas medias:
-5.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-165.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-272.10 USD (4)
Crecimiento al mes:
6.58%
Pronóstico anual:
79.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 USD
Máxima:
367.19 USD (31.32%)
Reducción relativa:
De balance:
14.93% (199.75 USD)
De fondos:
37.20% (192.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 353
NZDCAD 313
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 596
NZDCAD 550
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 37K
NZDCAD 15K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +438.11 USD
Peor transacción: -136 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +23.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -165.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 7
Alpari-MT5
0.14 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
1.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 18
Alpari-Real01
1.86 × 99
ForexTimeFXTM-MT5
3.50 × 2
CloverMarket-Online
5.33 × 6
Exness-MT5Real5
6.57 × 7
XM.COM-MT5
9.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.23 × 13
FxPro-MT5
10.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
17.00 × 2
RoboForex-Pro
17.18 × 313
Weltrade-Server
19.67 × 3
No hay comentarios
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.11 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.07 19:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 20:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.03 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 04:46
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
