Total de Trades:
666
Transacciones Rentables:
445 (66.81%)
Transacciones Irrentables:
221 (33.18%)
Mejor transacción:
438.11 USD
Peor transacción:
-136.11 USD
Beneficio Bruto:
2 418.40 USD (121 424 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 271.56 USD (69 381 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (23.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
445.31 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
97.88%
Carga máxima del depósito:
17.30%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
3.12
Transacciones Largas:
319 (47.90%)
Transacciones Cortas:
347 (52.10%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
1.72 USD
Beneficio medio:
5.43 USD
Pérdidas medias:
-5.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-165.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-272.10 USD (4)
Crecimiento al mes:
6.58%
Pronóstico anual:
79.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 USD
Máxima:
367.19 USD (31.32%)
Reducción relativa:
De balance:
14.93% (199.75 USD)
De fondos:
37.20% (192.03 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|353
|NZDCAD
|313
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|596
|NZDCAD
|550
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|37K
|NZDCAD
|15K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Mejor transacción: +438.11 USD
Peor transacción: -136 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +23.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -165.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
Alpari-MT5
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 18
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.50 × 2
|
CloverMarket-Online
|5.33 × 6
|
Exness-MT5Real5
|6.57 × 7
|
XM.COM-MT5
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.23 × 13
|
FxPro-MT5
|10.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|17.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|17.18 × 313
|
Weltrade-Server
|19.67 × 3
