- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
664
Прибыльных трейдов:
444 (66.86%)
Убыточных трейдов:
220 (33.13%)
Лучший трейд:
438.11 USD
Худший трейд:
-136.11 USD
Общая прибыль:
2 415.86 USD (121 074 pips)
Общий убыток:
-1 270.94 USD (69 300 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (23.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
445.31 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
97.88%
Макс. загрузка депозита:
17.30%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.12
Длинных трейдов:
319 (48.04%)
Коротких трейдов:
345 (51.96%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
1.72 USD
Средняя прибыль:
5.44 USD
Средний убыток:
-5.78 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-165.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-272.10 USD (4)
Прирост в месяц:
6.59%
Годовой прогноз:
79.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
367.19 USD (31.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.93% (199.75 USD)
По эквити:
37.20% (192.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|353
|NZDCAD
|311
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|596
|NZDCAD
|549
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|37K
|NZDCAD
|14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +438.11 USD
Худший трейд: -136 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +23.38 USD
Макс. убыток в серии: -165.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
Alpari-MT5
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 18
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.50 × 2
|
CloverMarket-Online
|5.33 × 6
|
Exness-MT5Real5
|6.57 × 7
|
XM.COM-MT5
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.23 × 13
|
FxPro-MT5
|10.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|17.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|17.18 × 313
|
Weltrade-Server
|19.67 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
540%
0
0
USD
USD
560
USD
USD
63
100%
664
66%
98%
1.90
1.72
USD
USD
37%
1:500