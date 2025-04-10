СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Harmonizer EA
Amir Hossein Moharreri

Harmonizer EA

Amir Hossein Moharreri
0 отзывов
Надежность
63 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2024 540%
Alpari-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
664
Прибыльных трейдов:
444 (66.86%)
Убыточных трейдов:
220 (33.13%)
Лучший трейд:
438.11 USD
Худший трейд:
-136.11 USD
Общая прибыль:
2 415.86 USD (121 074 pips)
Общий убыток:
-1 270.94 USD (69 300 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (23.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
445.31 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
97.88%
Макс. загрузка депозита:
17.30%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.12
Длинных трейдов:
319 (48.04%)
Коротких трейдов:
345 (51.96%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
1.72 USD
Средняя прибыль:
5.44 USD
Средний убыток:
-5.78 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-165.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-272.10 USD (4)
Прирост в месяц:
6.59%
Годовой прогноз:
79.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
367.19 USD (31.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.93% (199.75 USD)
По эквити:
37.20% (192.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 353
NZDCAD 311
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 596
NZDCAD 549
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 37K
NZDCAD 14K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +438.11 USD
Худший трейд: -136 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +23.38 USD
Макс. убыток в серии: -165.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 7
Alpari-MT5
0.14 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
1.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 18
Alpari-Real01
1.86 × 99
ForexTimeFXTM-MT5
3.50 × 2
CloverMarket-Online
5.33 × 6
Exness-MT5Real5
6.57 × 7
XM.COM-MT5
9.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.23 × 13
FxPro-MT5
10.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
17.00 × 2
RoboForex-Pro
17.18 × 313
Weltrade-Server
19.67 × 3
Нет отзывов
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.11 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.07 19:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 20:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.03 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 04:46
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
