İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
140 (72.91%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (27.08%)
En iyi işlem:
65.80 USD
En kötü işlem:
-236.25 USD
Brüt kâr:
1 872.35 USD (23 722 pips)
Brüt zarar:
-1 880.55 USD (16 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (36.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
296.00 USD (12)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
3.93%
Maks. mevduat yükü:
26.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
95 (49.48%)
Satış işlemleri:
97 (50.52%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
13.37 USD
Ortalama zarar:
-36.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-44.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-510.00 USD (3)
Aylık büyüme:
8.72%
Yıllık tahmin:
105.77%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
169.67 USD
Maksimum:
864.26 USD (51.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.27% (864.26 USD)
Varlığa göre:
35.12% (651.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|91
|EURUSDxx
|75
|GBPUSDxx
|22
|AUDUSDxx
|2
|USDCHFxx
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDxx
|161
|EURUSDxx
|-172
|GBPUSDxx
|37
|AUDUSDxx
|31
|USDCHFxx
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDxx
|6.5K
|EURUSDxx
|325
|GBPUSDxx
|158
|AUDUSDxx
|120
|USDCHFxx
|-168
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
