Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos

BOT OTAVIO DOLAR

Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
4xCube-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
140 (72.91%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (27.08%)
En iyi işlem:
65.80 USD
En kötü işlem:
-236.25 USD
Brüt kâr:
1 872.35 USD (23 722 pips)
Brüt zarar:
-1 880.55 USD (16 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (36.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
296.00 USD (12)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
3.93%
Maks. mevduat yükü:
26.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
95 (49.48%)
Satış işlemleri:
97 (50.52%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
13.37 USD
Ortalama zarar:
-36.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-44.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-510.00 USD (3)
Aylık büyüme:
8.72%
Yıllık tahmin:
105.77%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
169.67 USD
Maksimum:
864.26 USD (51.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.27% (864.26 USD)
Varlığa göre:
35.12% (651.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDxx 91
EURUSDxx 75
GBPUSDxx 22
AUDUSDxx 2
USDCHFxx 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDxx 161
EURUSDxx -172
GBPUSDxx 37
AUDUSDxx 31
USDCHFxx -66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDxx 6.5K
EURUSDxx 325
GBPUSDxx 158
AUDUSDxx 120
USDCHFxx -168
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.80 USD
En kötü işlem: -236 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +36.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
İnceleme yok
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 14:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 05:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 02:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BOT OTAVIO DOLAR
Ayda 100 USD
38%
0
0
USD
356
USD
33
87%
192
72%
4%
0.99
-0.04
USD
38%
1:500
