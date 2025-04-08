- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
770
Transacciones Rentables:
540 (70.12%)
Transacciones Irrentables:
230 (29.87%)
Mejor transacción:
94.90 USD
Peor transacción:
-236.25 USD
Beneficio Bruto:
3 192.60 USD (88 480 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 850.42 USD (76 642 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (37.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
296.00 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
21.23%
Carga máxima del depósito:
130.25%
Último trade:
57 minutos
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.40
Transacciones Largas:
403 (52.34%)
Transacciones Cortas:
367 (47.66%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
5.91 USD
Pérdidas medias:
-12.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-117.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-510.00 USD (3)
Crecimiento al mes:
39.24%
Pronóstico anual:
476.12%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
169.67 USD
Máxima:
864.26 USD (51.00%)
Reducción relativa:
De balance:
40.62% (150.28 USD)
De fondos:
82.05% (523.89 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|184
|EURCADxx
|166
|AUDCADxx
|83
|EURUSDxx
|75
|NZDCADxx
|74
|NZDUSDxx
|66
|EURGBPxx
|61
|EURCHFxx
|35
|GBPUSDxx
|22
|AUDUSDxx
|2
|USDCHFxx
|2
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDxx
|29
|EURCADxx
|153
|AUDCADxx
|75
|EURUSDxx
|-172
|NZDCADxx
|72
|NZDUSDxx
|105
|EURGBPxx
|103
|EURCHFxx
|-24
|GBPUSDxx
|37
|AUDUSDxx
|31
|USDCHFxx
|-66
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDxx
|-380
|EURCADxx
|3.9K
|AUDCADxx
|2.1K
|EURUSDxx
|325
|NZDCADxx
|640
|NZDUSDxx
|812
|EURGBPxx
|4.4K
|EURCHFxx
|552
|GBPUSDxx
|158
|AUDUSDxx
|120
|USDCHFxx
|-168
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +94.90 USD
Peor transacción: -236 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +37.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -117.49 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
