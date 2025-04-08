SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BOT OTAVIO DOLAR
Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos

BOT OTAVIO DOLAR

Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos
Fiabilidad
46 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 159%
4xCube-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
770
Transacciones Rentables:
540 (70.12%)
Transacciones Irrentables:
230 (29.87%)
Mejor transacción:
94.90 USD
Peor transacción:
-236.25 USD
Beneficio Bruto:
3 192.60 USD (88 480 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 850.42 USD (76 642 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (37.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
296.00 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
21.23%
Carga máxima del depósito:
130.25%
Último trade:
57 minutos
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.40
Transacciones Largas:
403 (52.34%)
Transacciones Cortas:
367 (47.66%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
5.91 USD
Pérdidas medias:
-12.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-117.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-510.00 USD (3)
Crecimiento al mes:
39.24%
Pronóstico anual:
476.12%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
169.67 USD
Máxima:
864.26 USD (51.00%)
Reducción relativa:
De balance:
40.62% (150.28 USD)
De fondos:
82.05% (523.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDxx 184
EURCADxx 166
AUDCADxx 83
EURUSDxx 75
NZDCADxx 74
NZDUSDxx 66
EURGBPxx 61
EURCHFxx 35
GBPUSDxx 22
AUDUSDxx 2
USDCHFxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDxx 29
EURCADxx 153
AUDCADxx 75
EURUSDxx -172
NZDCADxx 72
NZDUSDxx 105
EURGBPxx 103
EURCHFxx -24
GBPUSDxx 37
AUDUSDxx 31
USDCHFxx -66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDxx -380
EURCADxx 3.9K
AUDCADxx 2.1K
EURUSDxx 325
NZDCADxx 640
NZDUSDxx 812
EURGBPxx 4.4K
EURCHFxx 552
GBPUSDxx 158
AUDUSDxx 120
USDCHFxx -168
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +94.90 USD
Peor transacción: -236 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +37.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -117.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
No hay comentarios
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 22:41
No swaps are charged
2025.12.08 22:41
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 16:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 19:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BOT OTAVIO DOLAR
100 USD al mes
159%
0
0
USD
1.7K
USD
46
91%
770
70%
21%
1.12
0.44
USD
82%
1:500
