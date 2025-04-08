- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
770
利益トレード:
540 (70.12%)
損失トレード:
230 (29.87%)
ベストトレード:
94.90 USD
最悪のトレード:
-236.25 USD
総利益:
3 192.60 USD (88 480 pips)
総損失:
-2 850.42 USD (76 642 pips)
最大連続の勝ち:
18 (37.70 USD)
最大連続利益:
296.00 USD (12)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
21.23%
最大入金額:
130.25%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
403 (52.34%)
短いトレード:
367 (47.66%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
5.91 USD
平均損失:
-12.39 USD
最大連続の負け:
6 (-117.49 USD)
最大連続損失:
-510.00 USD (3)
月間成長:
39.24%
年間予想:
476.12%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
169.67 USD
最大の:
864.26 USD (51.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.62% (150.28 USD)
エクイティによる:
82.05% (523.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|184
|EURCADxx
|166
|AUDCADxx
|83
|EURUSDxx
|75
|NZDCADxx
|74
|NZDUSDxx
|66
|EURGBPxx
|61
|EURCHFxx
|35
|GBPUSDxx
|22
|AUDUSDxx
|2
|USDCHFxx
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDxx
|29
|EURCADxx
|153
|AUDCADxx
|75
|EURUSDxx
|-172
|NZDCADxx
|72
|NZDUSDxx
|105
|EURGBPxx
|103
|EURCHFxx
|-24
|GBPUSDxx
|37
|AUDUSDxx
|31
|USDCHFxx
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDxx
|-380
|EURCADxx
|3.9K
|AUDCADxx
|2.1K
|EURUSDxx
|325
|NZDCADxx
|640
|NZDUSDxx
|812
|EURGBPxx
|4.4K
|EURCHFxx
|552
|GBPUSDxx
|158
|AUDUSDxx
|120
|USDCHFxx
|-168
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +94.90 USD
最悪のトレード: -236 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +37.70 USD
最大連続損失: -117.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
レビューなし
