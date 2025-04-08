シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BOT OTAVIO DOLAR
Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos

BOT OTAVIO DOLAR

Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos
レビュー0件
信頼性
46週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 159%
4xCube-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
770
利益トレード:
540 (70.12%)
損失トレード:
230 (29.87%)
ベストトレード:
94.90 USD
最悪のトレード:
-236.25 USD
総利益:
3 192.60 USD (88 480 pips)
総損失:
-2 850.42 USD (76 642 pips)
最大連続の勝ち:
18 (37.70 USD)
最大連続利益:
296.00 USD (12)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
21.23%
最大入金額:
130.25%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
403 (52.34%)
短いトレード:
367 (47.66%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
5.91 USD
平均損失:
-12.39 USD
最大連続の負け:
6 (-117.49 USD)
最大連続損失:
-510.00 USD (3)
月間成長:
39.24%
年間予想:
476.12%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
169.67 USD
最大の:
864.26 USD (51.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.62% (150.28 USD)
エクイティによる:
82.05% (523.89 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDxx 184
EURCADxx 166
AUDCADxx 83
EURUSDxx 75
NZDCADxx 74
NZDUSDxx 66
EURGBPxx 61
EURCHFxx 35
GBPUSDxx 22
AUDUSDxx 2
USDCHFxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDxx 29
EURCADxx 153
AUDCADxx 75
EURUSDxx -172
NZDCADxx 72
NZDUSDxx 105
EURGBPxx 103
EURCHFxx -24
GBPUSDxx 37
AUDUSDxx 31
USDCHFxx -66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDxx -380
EURCADxx 3.9K
AUDCADxx 2.1K
EURUSDxx 325
NZDCADxx 640
NZDUSDxx 812
EURGBPxx 4.4K
EURCHFxx 552
GBPUSDxx 158
AUDUSDxx 120
USDCHFxx -168
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +94.90 USD
最悪のトレード: -236 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +37.70 USD
最大連続損失: -117.49 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
レビューなし
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 22:41
No swaps are charged
2025.12.08 22:41
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 16:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 19:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
