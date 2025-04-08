- Crescita
Trade:
192
Profit Trade:
140 (72.91%)
Loss Trade:
52 (27.08%)
Best Trade:
65.80 USD
Worst Trade:
-236.25 USD
Profitto lordo:
1 872.35 USD (23 722 pips)
Perdita lorda:
-1 880.55 USD (16 744 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (36.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
296.00 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
3.93%
Massimo carico di deposito:
26.34%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
95 (49.48%)
Short Trade:
97 (50.52%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
13.37 USD
Perdita media:
-36.16 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-44.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-510.00 USD (3)
Crescita mensile:
9.63%
Previsione annuale:
116.87%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.67 USD
Massimale:
864.26 USD (51.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.27% (864.26 USD)
Per equità:
35.12% (651.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|91
|EURUSDxx
|75
|GBPUSDxx
|22
|AUDUSDxx
|2
|USDCHFxx
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDxx
|161
|EURUSDxx
|-172
|GBPUSDxx
|37
|AUDUSDxx
|31
|USDCHFxx
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDxx
|6.5K
|EURUSDxx
|325
|GBPUSDxx
|158
|AUDUSDxx
|120
|USDCHFxx
|-168
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +65.80 USD
Worst Trade: -236 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +36.68 USD
Massima perdita consecutiva: -44.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
