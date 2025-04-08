SegnaliSezioni
Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos

BOT OTAVIO DOLAR

Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 38%
4xCube-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
192
Profit Trade:
140 (72.91%)
Loss Trade:
52 (27.08%)
Best Trade:
65.80 USD
Worst Trade:
-236.25 USD
Profitto lordo:
1 872.35 USD (23 722 pips)
Perdita lorda:
-1 880.55 USD (16 744 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (36.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
296.00 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
3.93%
Massimo carico di deposito:
26.34%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
95 (49.48%)
Short Trade:
97 (50.52%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
13.37 USD
Perdita media:
-36.16 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-44.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-510.00 USD (3)
Crescita mensile:
9.63%
Previsione annuale:
116.87%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.67 USD
Massimale:
864.26 USD (51.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.27% (864.26 USD)
Per equità:
35.12% (651.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDxx 91
EURUSDxx 75
GBPUSDxx 22
AUDUSDxx 2
USDCHFxx 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDxx 161
EURUSDxx -172
GBPUSDxx 37
AUDUSDxx 31
USDCHFxx -66
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDxx 6.5K
EURUSDxx 325
GBPUSDxx 158
AUDUSDxx 120
USDCHFxx -168
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.80 USD
Worst Trade: -236 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +36.68 USD
Massima perdita consecutiva: -44.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 14:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 05:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.15 02:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
