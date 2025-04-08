- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
768
盈利交易:
539 (70.18%)
亏损交易:
229 (29.82%)
最好交易:
94.90 USD
最差交易:
-236.25 USD
毛利:
3 188.82 USD (88 222 pips)
毛利亏损:
-2 848.82 USD (76 423 pips)
最大连续赢利:
18 (37.70 USD)
最大连续盈利:
296.00 USD (12)
夏普比率:
0.03
交易活动:
21.23%
最大入金加载:
130.25%
最近交易:
31 几分钟前
每周交易:
57
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.39
长期交易:
401 (52.21%)
短期交易:
367 (47.79%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
5.92 USD
平均损失:
-12.44 USD
最大连续失误:
6 (-117.49 USD)
最大连续亏损:
-510.00 USD (3)
每月增长:
39.06%
年度预测:
473.92%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
169.67 USD
最大值:
864.26 USD (51.00%)
相对跌幅:
结余:
40.62% (150.28 USD)
净值:
82.05% (523.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|184
|EURCADxx
|164
|AUDCADxx
|83
|EURUSDxx
|75
|NZDCADxx
|74
|NZDUSDxx
|66
|EURGBPxx
|61
|EURCHFxx
|35
|GBPUSDxx
|22
|AUDUSDxx
|2
|USDCHFxx
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDxx
|29
|EURCADxx
|151
|AUDCADxx
|75
|EURUSDxx
|-172
|NZDCADxx
|72
|NZDUSDxx
|105
|EURGBPxx
|103
|EURCHFxx
|-24
|GBPUSDxx
|37
|AUDUSDxx
|31
|USDCHFxx
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDxx
|-380
|EURCADxx
|3.9K
|AUDCADxx
|2.1K
|EURUSDxx
|325
|NZDCADxx
|640
|NZDUSDxx
|812
|EURGBPxx
|4.4K
|EURCHFxx
|552
|GBPUSDxx
|158
|AUDUSDxx
|120
|USDCHFxx
|-168
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +94.90 USD
最差交易: -236 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +37.70 USD
最大连续亏损: -117.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
159%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
46
91%
768
70%
21%
1.11
0.44
USD
USD
82%
1:500