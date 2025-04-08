信号部分
信号 / MetaTrader 4 / BOT OTAVIO DOLAR
Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos

BOT OTAVIO DOLAR

Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos
0条评论
可靠性
46
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 159%
4xCube-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
768
盈利交易:
539 (70.18%)
亏损交易:
229 (29.82%)
最好交易:
94.90 USD
最差交易:
-236.25 USD
毛利:
3 188.82 USD (88 222 pips)
毛利亏损:
-2 848.82 USD (76 423 pips)
最大连续赢利:
18 (37.70 USD)
最大连续盈利:
296.00 USD (12)
夏普比率:
0.03
交易活动:
21.23%
最大入金加载:
130.25%
最近交易:
31 几分钟前
每周交易:
57
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.39
长期交易:
401 (52.21%)
短期交易:
367 (47.79%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
5.92 USD
平均损失:
-12.44 USD
最大连续失误:
6 (-117.49 USD)
最大连续亏损:
-510.00 USD (3)
每月增长:
39.06%
年度预测:
473.92%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
169.67 USD
最大值:
864.26 USD (51.00%)
相对跌幅:
结余:
40.62% (150.28 USD)
净值:
82.05% (523.89 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDxx 184
EURCADxx 164
AUDCADxx 83
EURUSDxx 75
NZDCADxx 74
NZDUSDxx 66
EURGBPxx 61
EURCHFxx 35
GBPUSDxx 22
AUDUSDxx 2
USDCHFxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDxx 29
EURCADxx 151
AUDCADxx 75
EURUSDxx -172
NZDCADxx 72
NZDUSDxx 105
EURGBPxx 103
EURCHFxx -24
GBPUSDxx 37
AUDUSDxx 31
USDCHFxx -66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDxx -380
EURCADxx 3.9K
AUDCADxx 2.1K
EURUSDxx 325
NZDCADxx 640
NZDUSDxx 812
EURGBPxx 4.4K
EURCHFxx 552
GBPUSDxx 158
AUDUSDxx 120
USDCHFxx -168
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +94.90 USD
最差交易: -236 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +37.70 USD
最大连续亏损: -117.49 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
没有评论
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 22:41
No swaps are charged
2025.12.08 22:41
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 16:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 19:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
