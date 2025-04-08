SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BOT OTAVIO DOLAR
Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos

BOT OTAVIO DOLAR

Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
47 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 159%
4xCube-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
772
Gewinntrades:
541 (70.07%)
Verlusttrades:
231 (29.92%)
Bester Trade:
94.90 USD
Schlechtester Trade:
-236.25 USD
Bruttoprofit:
3 195.30 USD (88 665 pips)
Bruttoverlust:
-2 850.89 USD (76 705 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (37.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
296.00 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
21.23%
Max deposit load:
130.25%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.40
Long-Positionen:
405 (52.46%)
Short-Positionen:
367 (47.54%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-117.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-510.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
39.43%
Jahresprognose:
478.38%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
169.67 USD
Maximaler:
864.26 USD (51.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.62% (150.28 USD)
Kapital:
82.05% (523.89 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDxx 184
EURCADxx 166
AUDCADxx 85
EURUSDxx 75
NZDCADxx 74
NZDUSDxx 66
EURGBPxx 61
EURCHFxx 35
GBPUSDxx 22
AUDUSDxx 2
USDCHFxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDxx 29
EURCADxx 153
AUDCADxx 77
EURUSDxx -172
NZDCADxx 72
NZDUSDxx 105
EURGBPxx 103
EURCHFxx -24
GBPUSDxx 37
AUDUSDxx 31
USDCHFxx -66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDxx -380
EURCADxx 3.9K
AUDCADxx 2.2K
EURUSDxx 325
NZDCADxx 640
NZDUSDxx 812
EURGBPxx 4.4K
EURCHFxx 552
GBPUSDxx 158
AUDUSDxx 120
USDCHFxx -168
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +94.90 USD
Schlechtester Trade: -236 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +37.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -117.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
Keine Bewertungen
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 22:41
No swaps are charged
2025.12.08 22:41
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 16:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 19:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BOT OTAVIO DOLAR
100 USD pro Monat
159%
0
0
USD
1.7K
USD
47
91%
772
70%
21%
1.12
0.45
USD
82%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.