트레이드:
863
이익 거래:
608 (70.45%)
손실 거래:
255 (29.55%)
최고의 거래:
94.90 USD
최악의 거래:
-236.25 USD
총 수익:
3 343.87 USD (98 792 pips)
총 손실:
-2 901.83 USD (81 253 pips)
연속 최대 이익:
18 (37.70 USD)
연속 최대 이익:
296.00 USD (12)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
24.27%
최대 입금량:
130.25%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
104
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.51
롱(주식매수):
450 (52.14%)
숏(주식차입매도):
413 (47.86%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.51 USD
평균 이익:
5.50 USD
평균 손실:
-11.38 USD
연속 최대 손실:
6 (-117.49 USD)
연속 최대 손실:
-510.00 USD (3)
월별 성장률:
27.14%
연간 예측:
329.30%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
169.67 USD
최대한의:
864.26 USD (51.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.62% (150.28 USD)
자본금별:
82.05% (523.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCADxx
|201
|XAUUSDxx
|184
|AUDCADxx
|97
|NZDCADxx
|90
|NZDUSDxx
|81
|EURUSDxx
|75
|EURGBPxx
|69
|EURCHFxx
|40
|GBPUSDxx
|22
|AUDUSDxx
|2
|USDCHFxx
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCADxx
|186
|XAUUSDxx
|29
|AUDCADxx
|87
|NZDCADxx
|87
|NZDUSDxx
|125
|EURUSDxx
|-172
|EURGBPxx
|117
|EURCHFxx
|-18
|GBPUSDxx
|37
|AUDUSDxx
|31
|USDCHFxx
|-66
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCADxx
|6.1K
|XAUUSDxx
|-380
|AUDCADxx
|3.4K
|NZDCADxx
|1.2K
|NZDUSDxx
|1.3K
|EURUSDxx
|325
|EURGBPxx
|5.2K
|EURCHFxx
|886
|GBPUSDxx
|158
|AUDUSDxx
|120
|USDCHFxx
|-168
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
