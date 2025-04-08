СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BOT OTAVIO DOLAR
Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos

BOT OTAVIO DOLAR

Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos
0 отзывов
Надежность
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 159%
4xCube-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
770
Прибыльных трейдов:
540 (70.12%)
Убыточных трейдов:
230 (29.87%)
Лучший трейд:
94.90 USD
Худший трейд:
-236.25 USD
Общая прибыль:
3 192.60 USD (88 480 pips)
Общий убыток:
-2 850.42 USD (76 642 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (37.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
296.00 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
21.23%
Макс. загрузка депозита:
130.25%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
403 (52.34%)
Коротких трейдов:
367 (47.66%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
5.91 USD
Средний убыток:
-12.39 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-117.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-510.00 USD (3)
Прирост в месяц:
39.24%
Годовой прогноз:
476.12%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
169.67 USD
Максимальная:
864.26 USD (51.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.62% (150.28 USD)
По эквити:
82.05% (523.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDxx 184
EURCADxx 166
AUDCADxx 83
EURUSDxx 75
NZDCADxx 74
NZDUSDxx 66
EURGBPxx 61
EURCHFxx 35
GBPUSDxx 22
AUDUSDxx 2
USDCHFxx 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDxx 29
EURCADxx 153
AUDCADxx 75
EURUSDxx -172
NZDCADxx 72
NZDUSDxx 105
EURGBPxx 103
EURCHFxx -24
GBPUSDxx 37
AUDUSDxx 31
USDCHFxx -66
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDxx -380
EURCADxx 3.9K
AUDCADxx 2.1K
EURUSDxx 325
NZDCADxx 640
NZDUSDxx 812
EURGBPxx 4.4K
EURCHFxx 552
GBPUSDxx 158
AUDUSDxx 120
USDCHFxx -168
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +94.90 USD
Худший трейд: -236 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +37.70 USD
Макс. убыток в серии: -117.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
Нет отзывов
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 22:41
No swaps are charged
2025.12.08 22:41
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 16:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 19:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
