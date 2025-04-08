- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
770
Прибыльных трейдов:
540 (70.12%)
Убыточных трейдов:
230 (29.87%)
Лучший трейд:
94.90 USD
Худший трейд:
-236.25 USD
Общая прибыль:
3 192.60 USD (88 480 pips)
Общий убыток:
-2 850.42 USD (76 642 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (37.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
296.00 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
21.23%
Макс. загрузка депозита:
130.25%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
403 (52.34%)
Коротких трейдов:
367 (47.66%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
5.91 USD
Средний убыток:
-12.39 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-117.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-510.00 USD (3)
Прирост в месяц:
39.24%
Годовой прогноз:
476.12%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
169.67 USD
Максимальная:
864.26 USD (51.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.62% (150.28 USD)
По эквити:
82.05% (523.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|184
|EURCADxx
|166
|AUDCADxx
|83
|EURUSDxx
|75
|NZDCADxx
|74
|NZDUSDxx
|66
|EURGBPxx
|61
|EURCHFxx
|35
|GBPUSDxx
|22
|AUDUSDxx
|2
|USDCHFxx
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDxx
|29
|EURCADxx
|153
|AUDCADxx
|75
|EURUSDxx
|-172
|NZDCADxx
|72
|NZDUSDxx
|105
|EURGBPxx
|103
|EURCHFxx
|-24
|GBPUSDxx
|37
|AUDUSDxx
|31
|USDCHFxx
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDxx
|-380
|EURCADxx
|3.9K
|AUDCADxx
|2.1K
|EURUSDxx
|325
|NZDCADxx
|640
|NZDUSDxx
|812
|EURGBPxx
|4.4K
|EURCHFxx
|552
|GBPUSDxx
|158
|AUDUSDxx
|120
|USDCHFxx
|-168
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +94.90 USD
Худший трейд: -236 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +37.70 USD
Макс. убыток в серии: -117.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
159%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
46
91%
770
70%
21%
1.12
0.44
USD
USD
82%
1:500