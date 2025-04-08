SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BOT OTAVIO DOLAR
Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos

BOT OTAVIO DOLAR

Otavio Augusto Rodrigues Dos Santos
Confiabilidade
46 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 159%
4xCube-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
770
Negociações com lucro:
540 (70.12%)
Negociações com perda:
230 (29.87%)
Melhor negociação:
94.90 USD
Pior negociação:
-236.25 USD
Lucro bruto:
3 192.60 USD (88 480 pips)
Perda bruta:
-2 850.42 USD (76 642 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (37.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
296.00 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
21.23%
Depósito máximo carregado:
130.25%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
403 (52.34%)
Negociações curtas:
367 (47.66%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
5.91 USD
Perda média:
-12.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-117.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-510.00 USD (3)
Crescimento mensal:
39.24%
Previsão anual:
476.12%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
169.67 USD
Máximo:
864.26 USD (51.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.62% (150.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
82.05% (523.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDxx 184
EURCADxx 166
AUDCADxx 83
EURUSDxx 75
NZDCADxx 74
NZDUSDxx 66
EURGBPxx 61
EURCHFxx 35
GBPUSDxx 22
AUDUSDxx 2
USDCHFxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDxx 29
EURCADxx 153
AUDCADxx 75
EURUSDxx -172
NZDCADxx 72
NZDUSDxx 105
EURGBPxx 103
EURCHFxx -24
GBPUSDxx 37
AUDUSDxx 31
USDCHFxx -66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDxx -380
EURCADxx 3.9K
AUDCADxx 2.1K
EURUSDxx 325
NZDCADxx 640
NZDUSDxx 812
EURGBPxx 4.4K
EURCHFxx 552
GBPUSDxx 158
AUDUSDxx 120
USDCHFxx -168
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +94.90 USD
Pior negociação: -236 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +37.70 USD
Máxima perda consecutiva: -117.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 22:41
No swaps are charged
2025.12.08 22:41
No swaps are charged
2025.12.03 22:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 16:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 19:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BOT OTAVIO DOLAR
100 USD por mês
159%
0
0
USD
1.7K
USD
46
91%
770
70%
21%
1.12
0.44
USD
82%
1:500
