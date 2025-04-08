- Crescimento
Negociações:
770
Negociações com lucro:
540 (70.12%)
Negociações com perda:
230 (29.87%)
Melhor negociação:
94.90 USD
Pior negociação:
-236.25 USD
Lucro bruto:
3 192.60 USD (88 480 pips)
Perda bruta:
-2 850.42 USD (76 642 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (37.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
296.00 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
21.23%
Depósito máximo carregado:
130.25%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
403 (52.34%)
Negociações curtas:
367 (47.66%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
5.91 USD
Perda média:
-12.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-117.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-510.00 USD (3)
Crescimento mensal:
39.24%
Previsão anual:
476.12%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
169.67 USD
Máximo:
864.26 USD (51.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.62% (150.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
82.05% (523.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|184
|EURCADxx
|166
|AUDCADxx
|83
|EURUSDxx
|75
|NZDCADxx
|74
|NZDUSDxx
|66
|EURGBPxx
|61
|EURCHFxx
|35
|GBPUSDxx
|22
|AUDUSDxx
|2
|USDCHFxx
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDxx
|29
|EURCADxx
|153
|AUDCADxx
|75
|EURUSDxx
|-172
|NZDCADxx
|72
|NZDUSDxx
|105
|EURGBPxx
|103
|EURCHFxx
|-24
|GBPUSDxx
|37
|AUDUSDxx
|31
|USDCHFxx
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDxx
|-380
|EURCADxx
|3.9K
|AUDCADxx
|2.1K
|EURUSDxx
|325
|NZDCADxx
|640
|NZDUSDxx
|812
|EURGBPxx
|4.4K
|EURCHFxx
|552
|GBPUSDxx
|158
|AUDUSDxx
|120
|USDCHFxx
|-168
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +94.90 USD
Pior negociação: -236 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +37.70 USD
Máxima perda consecutiva: -117.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
BOT QUE OPERA EM EURUSD E GBPUSD
