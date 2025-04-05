SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BTCUSD EA 2025
Rifqi Ramdani

BTCUSD EA 2025

Rifqi Ramdani
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 120%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
33 (55.93%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (44.07%)
En iyi işlem:
274.34 USD
En kötü işlem:
-97.95 USD
Brüt kâr:
1 970.75 USD (3 408 466 pips)
Brüt zarar:
-773.38 USD (3 191 126 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (829.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
829.97 USD (5)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
56.65%
Maks. mevduat yükü:
3.23%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.97
Alış işlemleri:
59 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
20.29 USD
Ortalama kâr:
59.72 USD
Ortalama zarar:
-29.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-171.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-171.88 USD (3)
Aylık büyüme:
9.61%
Yıllık tahmin:
116.59%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.52 USD
Maksimum:
171.88 USD (7.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.62% (171.88 USD)
Varlığa göre:
8.30% (82.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 55
archived 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 391
archived 806
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 217K
archived 0
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +274.34 USD
En kötü işlem: -98 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +829.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -171.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real8
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 75
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 90
Exness-Real
0.00 × 1
FBS-Real-6
3.49 × 41
Exness-Real18
21.25 × 20
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 16:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 02:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.07 19:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.01 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 21:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.11 09:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.05 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.05 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BTCUSD EA 2025
Ayda 30 USD
120%
0
0
USD
2.2K
USD
26
93%
59
55%
57%
2.54
20.29
USD
8%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.