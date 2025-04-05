- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
80
Transacciones Rentables:
38 (47.50%)
Transacciones Irrentables:
42 (52.50%)
Mejor transacción:
274.34 USD
Peor transacción:
-1 439.75 USD
Beneficio Bruto:
2 354.31 USD (4 394 753 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 256.49 USD (4 279 830 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 315.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 315.49 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
52.24%
Carga máxima del depósito:
11.86%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.06
Transacciones Largas:
74 (92.50%)
Transacciones Cortas:
6 (7.50%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
1.22 USD
Beneficio medio:
61.96 USD
Pérdidas medias:
-53.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-25.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 439.75 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.12%
Pronóstico anual:
147.11%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
224.59 USD
Máxima:
1 539.56 USD (66.48%)
Reducción relativa:
De balance:
66.48% (1 539.56 USD)
De fondos:
29.69% (501.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|73
|archived
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|246
|archived
|-148
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|115K
|archived
|0
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +274.34 USD
Peor transacción: -1 440 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 315.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25.46 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 75
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 90
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|3.49 × 41
|
Exness-Real18
|21.25 × 20
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
39
91%
80
47%
52%
1.04
1.22
USD
USD
66%
1:500