Señales / MetaTrader 4 / BTCUSD EA 2025
Rifqi Ramdani

BTCUSD EA 2025

Rifqi Ramdani
0 comentarios
Fiabilidad
39 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 10%
FBS-Real-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
80
Transacciones Rentables:
38 (47.50%)
Transacciones Irrentables:
42 (52.50%)
Mejor transacción:
274.34 USD
Peor transacción:
-1 439.75 USD
Beneficio Bruto:
2 354.31 USD (4 394 753 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 256.49 USD (4 279 830 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 315.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 315.49 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
52.24%
Carga máxima del depósito:
11.86%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.06
Transacciones Largas:
74 (92.50%)
Transacciones Cortas:
6 (7.50%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
1.22 USD
Beneficio medio:
61.96 USD
Pérdidas medias:
-53.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-25.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 439.75 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.12%
Pronóstico anual:
147.11%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
224.59 USD
Máxima:
1 539.56 USD (66.48%)
Reducción relativa:
De balance:
66.48% (1 539.56 USD)
De fondos:
29.69% (501.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 73
archived 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 246
archived -148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 115K
archived 0
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +274.34 USD
Peor transacción: -1 440 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 315.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OctaFX-Real8
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 75
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 90
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
FBS-Real-6
3.49 × 41
Exness-Real18
21.25 × 20
2025.12.07 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.08 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.19 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.12 05:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 16:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 02:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.07 19:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.01 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 21:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.11 09:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.05 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.05 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
