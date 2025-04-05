СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BTCUSD EA 2025
Rifqi Ramdani

BTCUSD EA 2025

Rifqi Ramdani
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
37 (47.43%)
Убыточных трейдов:
41 (52.56%)
Лучший трейд:
274.34 USD
Худший трейд:
-1 439.75 USD
Общая прибыль:
2 315.01 USD (4 345 623 pips)
Общий убыток:
-2 244.43 USD (4 159 247 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 315.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 315.49 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
52.24%
Макс. загрузка депозита:
11.86%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
72 (92.31%)
Коротких трейдов:
6 (7.69%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
62.57 USD
Средний убыток:
-54.74 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-25.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 439.75 USD (1)
Прирост в месяц:
8.02%
Годовой прогноз:
97.31%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
224.59 USD
Максимальная:
1 539.56 USD (66.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.48% (1 539.56 USD)
По эквити:
29.69% (501.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 71
archived 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 218
archived -148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 186K
archived 0
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +274.34 USD
Худший трейд: -1 440 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 315.49 USD
Макс. убыток в серии: -25.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OctaFX-Real8
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 75
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 90
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
FBS-Real-6
3.49 × 41
Exness-Real18
21.25 × 20
2025.12.07 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.08 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.19 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.12 05:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 16:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 02:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.07 19:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.01 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 21:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.11 09:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.05 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.05 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BTCUSD EA 2025
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
1.1K
USD
39
91%
78
47%
52%
1.03
0.90
USD
66%
1:500
Копировать

