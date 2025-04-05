- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
37 (47.43%)
Убыточных трейдов:
41 (52.56%)
Лучший трейд:
274.34 USD
Худший трейд:
-1 439.75 USD
Общая прибыль:
2 315.01 USD (4 345 623 pips)
Общий убыток:
-2 244.43 USD (4 159 247 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 315.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 315.49 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
52.24%
Макс. загрузка депозита:
11.86%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
72 (92.31%)
Коротких трейдов:
6 (7.69%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
62.57 USD
Средний убыток:
-54.74 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-25.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 439.75 USD (1)
Прирост в месяц:
8.02%
Годовой прогноз:
97.31%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
224.59 USD
Максимальная:
1 539.56 USD (66.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.48% (1 539.56 USD)
По эквити:
29.69% (501.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|71
|7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|218
|-148
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|186K
|0
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +274.34 USD
Худший трейд: -1 440 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 315.49 USD
Макс. убыток в серии: -25.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
