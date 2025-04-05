SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BTCUSD EA 2025
Rifqi Ramdani

BTCUSD EA 2025

Rifqi Ramdani
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 120%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
33 (55.93%)
Perte trades:
26 (44.07%)
Meilleure transaction:
274.34 USD
Pire transaction:
-97.95 USD
Bénéfice brut:
1 970.75 USD (3 408 466 pips)
Perte brute:
-773.38 USD (3 191 126 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (829.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
829.97 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
55.65%
Charge de dépôt maximale:
3.23%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.97
Longs trades:
59 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.55
Rendement attendu:
20.29 USD
Bénéfice moyen:
59.72 USD
Perte moyenne:
-29.75 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-171.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-171.88 USD (3)
Croissance mensuelle:
10.85%
Prévision annuelle:
131.68%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.52 USD
Maximal:
171.88 USD (7.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.62% (171.88 USD)
Par fonds propres:
8.30% (82.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 55
archived 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 391
archived 806
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 217K
archived 0
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +274.34 USD
Pire transaction: -98 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +829.97 USD
Perte consécutive maximale: -171.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real8
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 75
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 90
Exness-Real
0.00 × 1
FBS-Real-6
3.49 × 41
Exness-Real18
21.25 × 20
Aucun avis
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 16:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 02:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.07 19:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.01 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 21:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.11 09:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.05 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.05 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
