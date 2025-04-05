- 成长
交易:
78
盈利交易:
37 (47.43%)
亏损交易:
41 (52.56%)
最好交易:
274.34 USD
最差交易:
-1 439.75 USD
毛利:
2 315.01 USD (4 345 623 pips)
毛利亏损:
-2 244.43 USD (4 159 247 pips)
最大连续赢利:
7 (1 315.49 USD)
最大连续盈利:
1 315.49 USD (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
52.24%
最大入金加载:
11.86%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.05
长期交易:
72 (92.31%)
短期交易:
6 (7.69%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.90 USD
平均利润:
62.57 USD
平均损失:
-54.74 USD
最大连续失误:
7 (-25.46 USD)
最大连续亏损:
-1 439.75 USD (1)
每月增长:
8.02%
年度预测:
97.31%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
224.59 USD
最大值:
1 539.56 USD (66.48%)
相对跌幅:
结余:
66.48% (1 539.56 USD)
净值:
29.69% (501.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|71
|archived
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|218
|archived
|-148
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|186K
|archived
|0
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +274.34 USD
最差交易: -1 440 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 315.49 USD
最大连续亏损: -25.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
