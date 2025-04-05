SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BTCUSD EA 2025
Rifqi Ramdani

BTCUSD EA 2025

Rifqi Ramdani
0 comentários
Confiabilidade
39 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 10%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
80
Negociações com lucro:
38 (47.50%)
Negociações com perda:
42 (52.50%)
Melhor negociação:
274.34 USD
Pior negociação:
-1 439.75 USD
Lucro bruto:
2 354.31 USD (4 394 753 pips)
Perda bruta:
-2 256.49 USD (4 279 830 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 315.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 315.49 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
52.24%
Depósito máximo carregado:
11.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.06
Negociações longas:
74 (92.50%)
Negociações curtas:
6 (7.50%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
1.22 USD
Lucro médio:
61.96 USD
Perda média:
-53.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-25.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 439.75 USD (1)
Crescimento mensal:
12.12%
Previsão anual:
147.11%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
224.59 USD
Máximo:
1 539.56 USD (66.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.48% (1 539.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.69% (501.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 73
archived 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 246
archived -148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 115K
archived 0
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +274.34 USD
Pior negociação: -1 440 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 315.49 USD
Máxima perda consecutiva: -25.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OctaFX-Real8
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 75
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 90
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
FBS-Real-6
3.49 × 41
Exness-Real18
21.25 × 20
Sem comentários
2025.12.07 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.08 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.19 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.12 05:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 16:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 02:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.07 19:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.01 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 21:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.11 09:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.05 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.05 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
