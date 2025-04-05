- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
80
利益トレード:
38 (47.50%)
損失トレード:
42 (52.50%)
ベストトレード:
274.34 USD
最悪のトレード:
-1 439.75 USD
総利益:
2 354.31 USD (4 394 753 pips)
総損失:
-2 256.49 USD (4 279 830 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 315.49 USD)
最大連続利益:
1 315.49 USD (7)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
52.24%
最大入金額:
11.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.06
長いトレード:
74 (92.50%)
短いトレード:
6 (7.50%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
1.22 USD
平均利益:
61.96 USD
平均損失:
-53.73 USD
最大連続の負け:
7 (-25.46 USD)
最大連続損失:
-1 439.75 USD (1)
月間成長:
12.12%
年間予想:
147.11%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
224.59 USD
最大の:
1 539.56 USD (66.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.48% (1 539.56 USD)
エクイティによる:
29.69% (501.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|73
|archived
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|246
|archived
|-148
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|115K
|archived
|0
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +274.34 USD
最悪のトレード: -1 440 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 315.49 USD
最大連続損失: -25.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 75
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 90
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|3.49 × 41
|
Exness-Real18
|21.25 × 20
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
39
91%
80
47%
52%
1.04
1.22
USD
USD
66%
1:500