- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
33 (55.93%)
Loss Trade:
26 (44.07%)
Best Trade:
274.34 USD
Worst Trade:
-97.95 USD
Profitto lordo:
1 970.75 USD (3 408 466 pips)
Perdita lorda:
-773.38 USD (3 191 126 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (829.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
829.97 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
56.65%
Massimo carico di deposito:
3.23%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.97
Long Trade:
59 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.55
Profitto previsto:
20.29 USD
Profitto medio:
59.72 USD
Perdita media:
-29.75 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-171.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-171.88 USD (3)
Crescita mensile:
10.85%
Previsione annuale:
131.68%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.52 USD
Massimale:
171.88 USD (7.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.62% (171.88 USD)
Per equità:
8.30% (82.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|55
|archived
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|391
|archived
|806
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|217K
|archived
|0
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +274.34 USD
Worst Trade: -98 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +829.97 USD
Massima perdita consecutiva: -171.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 75
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 90
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|3.49 × 41
|
Exness-Real18
|21.25 × 20
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
120%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
26
93%
59
55%
57%
2.54
20.29
USD
USD
8%
1:500