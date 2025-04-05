SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BTCUSD EA 2025
Rifqi Ramdani

BTCUSD EA 2025

Rifqi Ramdani
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
40 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
82
Gewinntrades:
39 (47.56%)
Verlusttrades:
43 (52.44%)
Bester Trade:
274.34 USD
Schlechtester Trade:
-1 439.75 USD
Bruttoprofit:
2 361.47 USD (4 430 537 pips)
Bruttoverlust:
-2 269.49 USD (4 409 783 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 315.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 315.49 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
52.24%
Max deposit load:
11.86%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
75 (91.46%)
Short-Positionen:
7 (8.54%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
1.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
60.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-52.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-25.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 439.75 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.56%
Jahresprognose:
91.70%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
224.59 USD
Maximaler:
1 539.56 USD (66.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.48% (1 539.56 USD)
Kapital:
29.69% (501.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 75
archived 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 240
archived -148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 21K
archived 0
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +274.34 USD
Schlechtester Trade: -1 440 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 315.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.46 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OctaFX-Real8
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 75
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 90
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
FBS-Real-6
3.49 × 41
Exness-Real18
21.25 × 20
Keine Bewertungen
2025.12.07 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.08 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.19 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.12 05:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 16:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 02:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.07 19:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.01 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 21:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.11 09:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.05 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.05 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
