- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
82
Gewinntrades:
39 (47.56%)
Verlusttrades:
43 (52.44%)
Bester Trade:
274.34 USD
Schlechtester Trade:
-1 439.75 USD
Bruttoprofit:
2 361.47 USD (4 430 537 pips)
Bruttoverlust:
-2 269.49 USD (4 409 783 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 315.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 315.49 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
52.24%
Max deposit load:
11.86%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
75 (91.46%)
Short-Positionen:
7 (8.54%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
1.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
60.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-52.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-25.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 439.75 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.56%
Jahresprognose:
91.70%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
224.59 USD
Maximaler:
1 539.56 USD (66.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.48% (1 539.56 USD)
Kapital:
29.69% (501.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|75
|archived
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|240
|archived
|-148
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|21K
|archived
|0
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +274.34 USD
Schlechtester Trade: -1 440 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 315.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.46 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 75
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 90
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|3.49 × 41
|
Exness-Real18
|21.25 × 20
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
40
91%
82
47%
52%
1.04
1.12
USD
USD
66%
1:500