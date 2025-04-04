SinyallerBölümler
Jeferson Olimpio Baggio Maciel

CS Trader TRP

Jeferson Olimpio Baggio Maciel
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 168%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
799
Kârla kapanan işlemler:
414 (51.81%)
Zararla kapanan işlemler:
385 (48.19%)
En iyi işlem:
163.50 USD
En kötü işlem:
-489.16 USD
Brüt kâr:
5 627.62 USD (2 398 857 pips)
Brüt zarar:
-4 978.83 USD (2 749 301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (31.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
220.19 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
54.98%
Maks. mevduat yükü:
119.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
633 (79.22%)
Satış işlemleri:
166 (20.78%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
13.59 USD
Ortalama zarar:
-12.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-67.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-661.70 USD (8)
Aylık büyüme:
-7.78%
Yıllık tahmin:
-95.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.95 USD
Maksimum:
895.64 USD (52.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.87% (895.38 USD)
Varlığa göre:
36.84% (644.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100 348
BTCUSD 126
XAUUSD 117
GER40 87
US500 61
HK50 6
Boeing 4
Amazon 4
AlphabetA 4
Meta 4
Adobe 4
Costco 4
Honeywell 2
Raytheon 2
UnitedHeal 2
AbbVie 2
Amex 2
EU50 2
WaltDisney 2
Amgen 2
3M 2
AMD 2
Goldmans 2
CAT 2
Netflix 2
Blackrock 1
Merck&co 1
Tesla 1
US2000 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100 233
BTCUSD -13
XAUUSD 481
GER40 -15
US500 -20
HK50 -3
Boeing -7
Amazon -5
AlphabetA 16
Meta 30
Adobe 8
Costco -7
Honeywell -1
Raytheon 1
UnitedHeal 7
AbbVie 4
Amex -25
EU50 -3
WaltDisney -7
Amgen -11
3M -12
AMD -11
Goldmans 11
CAT 15
Netflix -8
Blackrock 3
Merck&co -3
Tesla 2
US2000 -9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100 313K
BTCUSD -620K
XAUUSD 156
GER40 -25K
US500 -12K
HK50 -12K
Boeing 1.9K
Amazon -462
AlphabetA 8K
Meta 1.7K
Adobe 4.2K
Costco -4.7K
Honeywell -128
Raytheon 1.2K
UnitedHeal 6.7K
AbbVie 2.3K
Amex -2.7K
EU50 -23K
WaltDisney -842
Amgen -2.6K
3M -1.2K
AMD -2.7K
Goldmans 13K
CAT 5.7K
Netflix -8.3K
Blackrock 6.4K
Merck&co -674
Tesla 3.4K
US2000 -919
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +163.50 USD
En kötü işlem: -489 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +31.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooTechnology-Live
0.16 × 68
FPMarketsSC-Live
0.23 × 43
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.15 15:15
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.82% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 13:00
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 23:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 16:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.52% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 17:56
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 20:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
