シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / CS Trader TRP
Jeferson Olimpio Baggio Maciel

CS Trader TRP

Jeferson Olimpio Baggio Maciel
レビュー0件
42週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -71%
HantecMarkets-MT5
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 053
利益トレード:
543 (51.56%)
損失トレード:
510 (48.43%)
ベストトレード:
301.20 USD
最悪のトレード:
-672.12 USD
総利益:
9 306.31 USD (3 315 916 pips)
総損失:
-9 628.20 USD (3 661 487 pips)
最大連続の勝ち:
11 (31.98 USD)
最大連続利益:
497.63 USD (3)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
69.87%
最大入金額:
361.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.17
長いトレード:
864 (82.05%)
短いトレード:
189 (17.95%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.31 USD
平均利益:
17.14 USD
平均損失:
-18.88 USD
最大連続の負け:
14 (-67.30 USD)
最大連続損失:
-1 140.24 USD (3)
月間成長:
-92.20%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
341.89 USD
最大の:
1 854.05 USD (108.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
94.88% (1 854.26 USD)
エクイティによる:
77.80% (573.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US100 473
XAUUSD 157
BTCUSD 136
GER40 109
US500 75
AlphabetA 8
Meta 6
HK50 6
Amazon 5
Raytheon 5
Boeing 4
AbbVie 4
WaltDisney 4
Adobe 4
Blackrock 4
Costco 4
AMD 4
XAGUSD 3
Honeywell 2
UnitedHeal 2
Amex 2
EU50 2
Amgen 2
Merck&co 2
3M 2
Goldmans 2
Tesla 2
CAT 2
Netflix 2
Johnson&J 2
T-Mobile 2
Walmart 2
Mastercard 2
Apple 2
NVIDIA 2
VISA 2
Microsoft 2
Oracle 2
US2000 1
JPMorgan 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US100 -987
XAUUSD 737
BTCUSD -88
GER40 -40
US500 41
AlphabetA 16
Meta 9
HK50 -3
Amazon 5
Raytheon 22
Boeing -7
AbbVie -8
WaltDisney -20
Adobe 8
Blackrock 2
Costco -7
AMD 22
XAGUSD 30
Honeywell -1
UnitedHeal 7
Amex -25
EU50 -3
Amgen -11
Merck&co 1
3M -12
Goldmans 11
Tesla 9
CAT 15
Netflix -8
Johnson&J 13
T-Mobile -12
Walmart -3
Mastercard -15
Apple 23
NVIDIA -1
VISA -12
Microsoft -13
Oracle -13
US2000 -9
JPMorgan 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US100 391K
XAUUSD -334
BTCUSD -695K
GER40 -48K
US500 9.3K
AlphabetA 12K
Meta -12K
HK50 -12K
Amazon 1.9K
Raytheon 5K
Boeing 1.9K
AbbVie 510
WaltDisney -2K
Adobe 4.2K
Blackrock 10K
Costco -4.7K
AMD 8.6K
XAGUSD 539
Honeywell -128
UnitedHeal 6.7K
Amex -2.7K
EU50 -23K
Amgen -2.6K
Merck&co -317
3M -1.2K
Goldmans 13K
Tesla 16K
CAT 5.7K
Netflix -8.3K
Johnson&J 1.7K
T-Mobile -1.7K
Walmart -74
Mastercard -6.1K
Apple 3.1K
NVIDIA 33
VISA -3.9K
Microsoft -6K
Oracle -6.3K
US2000 -919
JPMorgan 1.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +301.20 USD
最悪のトレード: -672 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +31.98 USD
最大連続損失: -67.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarkets-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.16 × 68
FPMarketsSC-Live
0.23 × 43
Tickmill-Live
1.04 × 26
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.26% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 18:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 04:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.18% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
CS Trader TRP
30 USD/月
-71%
0
0
USD
120
USD
42
97%
1 053
51%
70%
0.96
-0.31
USD
95%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください