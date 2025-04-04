SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / CS Trader TRP
Jeferson Olimpio Baggio Maciel

CS Trader TRP

Jeferson Olimpio Baggio Maciel
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 162%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
798
Bénéfice trades:
413 (51.75%)
Perte trades:
385 (48.25%)
Meilleure transaction:
163.50 USD
Pire transaction:
-489.16 USD
Bénéfice brut:
5 605.70 USD (2 396 666 pips)
Perte brute:
-4 978.55 USD (2 749 301 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (31.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
220.19 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
54.98%
Charge de dépôt maximale:
119.51%
Dernier trade:
29 il y a des minutes
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.70
Longs trades:
632 (79.20%)
Courts trades:
166 (20.80%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.79 USD
Bénéfice moyen:
13.57 USD
Perte moyenne:
-12.93 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-67.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-661.70 USD (8)
Croissance mensuelle:
-9.71%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.95 USD
Maximal:
895.64 USD (52.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.87% (895.38 USD)
Par fonds propres:
36.84% (644.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100 348
BTCUSD 126
XAUUSD 116
GER40 87
US500 61
HK50 6
Boeing 4
Amazon 4
AlphabetA 4
Meta 4
Adobe 4
Costco 4
Honeywell 2
Raytheon 2
UnitedHeal 2
AbbVie 2
Amex 2
EU50 2
WaltDisney 2
Amgen 2
3M 2
AMD 2
Goldmans 2
CAT 2
Netflix 2
Blackrock 1
Merck&co 1
Tesla 1
US2000 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100 233
BTCUSD -13
XAUUSD 459
GER40 -15
US500 -20
HK50 -3
Boeing -7
Amazon -5
AlphabetA 16
Meta 30
Adobe 8
Costco -7
Honeywell -1
Raytheon 1
UnitedHeal 7
AbbVie 4
Amex -25
EU50 -3
WaltDisney -7
Amgen -11
3M -12
AMD -11
Goldmans 11
CAT 15
Netflix -8
Blackrock 3
Merck&co -3
Tesla 2
US2000 -9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100 313K
BTCUSD -620K
XAUUSD -2K
GER40 -25K
US500 -12K
HK50 -12K
Boeing 1.9K
Amazon -462
AlphabetA 8K
Meta 1.7K
Adobe 4.2K
Costco -4.7K
Honeywell -128
Raytheon 1.2K
UnitedHeal 6.7K
AbbVie 2.3K
Amex -2.7K
EU50 -23K
WaltDisney -842
Amgen -2.6K
3M -1.2K
AMD -2.7K
Goldmans 13K
CAT 5.7K
Netflix -8.3K
Blackrock 6.4K
Merck&co -674
Tesla 3.4K
US2000 -919
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +163.50 USD
Pire transaction: -489 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +31.98 USD
Perte consécutive maximale: -67.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooTechnology-Live
0.16 × 68
FPMarketsSC-Live
0.23 × 43
