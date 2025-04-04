SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / CS Trader TRP
Jeferson Olimpio Baggio Maciel

CS Trader TRP

Jeferson Olimpio Baggio Maciel
0 comentarios
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -71%
HantecMarkets-MT5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 053
Transacciones Rentables:
543 (51.56%)
Transacciones Irrentables:
510 (48.43%)
Mejor transacción:
301.20 USD
Peor transacción:
-672.12 USD
Beneficio Bruto:
9 306.31 USD (3 315 916 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 628.20 USD (3 661 487 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (31.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
497.63 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
69.87%
Carga máxima del depósito:
361.06%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.17
Transacciones Largas:
864 (82.05%)
Transacciones Cortas:
189 (17.95%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.31 USD
Beneficio medio:
17.14 USD
Pérdidas medias:
-18.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-67.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 140.24 USD (3)
Crecimiento al mes:
-92.20%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
341.89 USD
Máxima:
1 854.05 USD (108.20%)
Reducción relativa:
De balance:
94.88% (1 854.26 USD)
De fondos:
77.80% (573.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US100 473
XAUUSD 157
BTCUSD 136
GER40 109
US500 75
AlphabetA 8
Meta 6
HK50 6
Amazon 5
Raytheon 5
Boeing 4
AbbVie 4
WaltDisney 4
Adobe 4
Blackrock 4
Costco 4
AMD 4
XAGUSD 3
Honeywell 2
UnitedHeal 2
Amex 2
EU50 2
Amgen 2
Merck&co 2
3M 2
Goldmans 2
Tesla 2
CAT 2
Netflix 2
Johnson&J 2
T-Mobile 2
Walmart 2
Mastercard 2
Apple 2
NVIDIA 2
VISA 2
Microsoft 2
Oracle 2
US2000 1
JPMorgan 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US100 -987
XAUUSD 737
BTCUSD -88
GER40 -40
US500 41
AlphabetA 16
Meta 9
HK50 -3
Amazon 5
Raytheon 22
Boeing -7
AbbVie -8
WaltDisney -20
Adobe 8
Blackrock 2
Costco -7
AMD 22
XAGUSD 30
Honeywell -1
UnitedHeal 7
Amex -25
EU50 -3
Amgen -11
Merck&co 1
3M -12
Goldmans 11
Tesla 9
CAT 15
Netflix -8
Johnson&J 13
T-Mobile -12
Walmart -3
Mastercard -15
Apple 23
NVIDIA -1
VISA -12
Microsoft -13
Oracle -13
US2000 -9
JPMorgan 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US100 391K
XAUUSD -334
BTCUSD -695K
GER40 -48K
US500 9.3K
AlphabetA 12K
Meta -12K
HK50 -12K
Amazon 1.9K
Raytheon 5K
Boeing 1.9K
AbbVie 510
WaltDisney -2K
Adobe 4.2K
Blackrock 10K
Costco -4.7K
AMD 8.6K
XAGUSD 539
Honeywell -128
UnitedHeal 6.7K
Amex -2.7K
EU50 -23K
Amgen -2.6K
Merck&co -317
3M -1.2K
Goldmans 13K
Tesla 16K
CAT 5.7K
Netflix -8.3K
Johnson&J 1.7K
T-Mobile -1.7K
Walmart -74
Mastercard -6.1K
Apple 3.1K
NVIDIA 33
VISA -3.9K
Microsoft -6K
Oracle -6.3K
US2000 -919
JPMorgan 1.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +301.20 USD
Peor transacción: -672 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +31.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -67.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarkets-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.16 × 68
FPMarketsSC-Live
0.23 × 43
Tickmill-Live
1.04 × 26
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.26% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 18:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 04:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.18% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CS Trader TRP
30 USD al mes
-71%
0
0
USD
120
USD
42
97%
1 053
51%
70%
0.96
-0.31
USD
95%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.