Total de Trades:
1 053
Transacciones Rentables:
543 (51.56%)
Transacciones Irrentables:
510 (48.43%)
Mejor transacción:
301.20 USD
Peor transacción:
-672.12 USD
Beneficio Bruto:
9 306.31 USD (3 315 916 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 628.20 USD (3 661 487 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (31.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
497.63 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
69.87%
Carga máxima del depósito:
361.06%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.17
Transacciones Largas:
864 (82.05%)
Transacciones Cortas:
189 (17.95%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.31 USD
Beneficio medio:
17.14 USD
Pérdidas medias:
-18.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-67.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 140.24 USD (3)
Crecimiento al mes:
-92.20%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
341.89 USD
Máxima:
1 854.05 USD (108.20%)
Reducción relativa:
De balance:
94.88% (1 854.26 USD)
De fondos:
77.80% (573.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US100
|473
|XAUUSD
|157
|BTCUSD
|136
|GER40
|109
|US500
|75
|AlphabetA
|8
|Meta
|6
|HK50
|6
|Amazon
|5
|Raytheon
|5
|Boeing
|4
|AbbVie
|4
|WaltDisney
|4
|Adobe
|4
|Blackrock
|4
|Costco
|4
|AMD
|4
|XAGUSD
|3
|Honeywell
|2
|UnitedHeal
|2
|Amex
|2
|EU50
|2
|Amgen
|2
|Merck&co
|2
|3M
|2
|Goldmans
|2
|Tesla
|2
|CAT
|2
|Netflix
|2
|Johnson&J
|2
|T-Mobile
|2
|Walmart
|2
|Mastercard
|2
|Apple
|2
|NVIDIA
|2
|VISA
|2
|Microsoft
|2
|Oracle
|2
|US2000
|1
|JPMorgan
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US100
|-987
|XAUUSD
|737
|BTCUSD
|-88
|GER40
|-40
|US500
|41
|AlphabetA
|16
|Meta
|9
|HK50
|-3
|Amazon
|5
|Raytheon
|22
|Boeing
|-7
|AbbVie
|-8
|WaltDisney
|-20
|Adobe
|8
|Blackrock
|2
|Costco
|-7
|AMD
|22
|XAGUSD
|30
|Honeywell
|-1
|UnitedHeal
|7
|Amex
|-25
|EU50
|-3
|Amgen
|-11
|Merck&co
|1
|3M
|-12
|Goldmans
|11
|Tesla
|9
|CAT
|15
|Netflix
|-8
|Johnson&J
|13
|T-Mobile
|-12
|Walmart
|-3
|Mastercard
|-15
|Apple
|23
|NVIDIA
|-1
|VISA
|-12
|Microsoft
|-13
|Oracle
|-13
|US2000
|-9
|JPMorgan
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US100
|391K
|XAUUSD
|-334
|BTCUSD
|-695K
|GER40
|-48K
|US500
|9.3K
|AlphabetA
|12K
|Meta
|-12K
|HK50
|-12K
|Amazon
|1.9K
|Raytheon
|5K
|Boeing
|1.9K
|AbbVie
|510
|WaltDisney
|-2K
|Adobe
|4.2K
|Blackrock
|10K
|Costco
|-4.7K
|AMD
|8.6K
|XAGUSD
|539
|Honeywell
|-128
|UnitedHeal
|6.7K
|Amex
|-2.7K
|EU50
|-23K
|Amgen
|-2.6K
|Merck&co
|-317
|3M
|-1.2K
|Goldmans
|13K
|Tesla
|16K
|CAT
|5.7K
|Netflix
|-8.3K
|Johnson&J
|1.7K
|T-Mobile
|-1.7K
|Walmart
|-74
|Mastercard
|-6.1K
|Apple
|3.1K
|NVIDIA
|33
|VISA
|-3.9K
|Microsoft
|-6K
|Oracle
|-6.3K
|US2000
|-919
|JPMorgan
|1.2K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Mejor transacción: +301.20 USD
Peor transacción: -672 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +31.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -67.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarkets-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|0.16 × 68
|
FPMarketsSC-Live
|0.23 × 43
|
Tickmill-Live
|1.04 × 26
