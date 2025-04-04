- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 048
盈利交易:
542 (51.71%)
亏损交易:
506 (48.28%)
最好交易:
301.20 USD
最差交易:
-672.12 USD
毛利:
9 300.54 USD (3 309 632 pips)
毛利亏损:
-9 607.55 USD (3 648 217 pips)
最大连续赢利:
11 (31.98 USD)
最大连续盈利:
497.63 USD (3)
夏普比率:
0.01
交易活动:
69.87%
最大入金加载:
361.06%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.17
长期交易:
859 (81.97%)
短期交易:
189 (18.03%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.29 USD
平均利润:
17.16 USD
平均损失:
-18.99 USD
最大连续失误:
14 (-67.30 USD)
最大连续亏损:
-1 140.24 USD (3)
每月增长:
-88.55%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
341.89 USD
最大值:
1 854.05 USD (108.20%)
相对跌幅:
结余:
94.88% (1 854.26 USD)
净值:
77.80% (573.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100
|469
|XAUUSD
|157
|BTCUSD
|136
|GER40
|109
|US500
|74
|AlphabetA
|8
|Meta
|6
|HK50
|6
|Amazon
|5
|Raytheon
|5
|Boeing
|4
|AbbVie
|4
|WaltDisney
|4
|Adobe
|4
|Blackrock
|4
|Costco
|4
|AMD
|4
|XAGUSD
|3
|Honeywell
|2
|UnitedHeal
|2
|Amex
|2
|EU50
|2
|Amgen
|2
|Merck&co
|2
|3M
|2
|Goldmans
|2
|Tesla
|2
|CAT
|2
|Netflix
|2
|Johnson&J
|2
|T-Mobile
|2
|Walmart
|2
|Mastercard
|2
|Apple
|2
|NVIDIA
|2
|VISA
|2
|Microsoft
|2
|Oracle
|2
|US2000
|1
|JPMorgan
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100
|-967
|XAUUSD
|737
|BTCUSD
|-88
|GER40
|-40
|US500
|35
|AlphabetA
|16
|Meta
|9
|HK50
|-3
|Amazon
|5
|Raytheon
|22
|Boeing
|-7
|AbbVie
|-8
|WaltDisney
|-20
|Adobe
|8
|Blackrock
|2
|Costco
|-7
|AMD
|22
|XAGUSD
|30
|Honeywell
|-1
|UnitedHeal
|7
|Amex
|-25
|EU50
|-3
|Amgen
|-11
|Merck&co
|1
|3M
|-12
|Goldmans
|11
|Tesla
|9
|CAT
|15
|Netflix
|-8
|Johnson&J
|13
|T-Mobile
|-12
|Walmart
|-3
|Mastercard
|-15
|Apple
|23
|NVIDIA
|-1
|VISA
|-12
|Microsoft
|-13
|Oracle
|-13
|US2000
|-9
|JPMorgan
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100
|404K
|XAUUSD
|-334
|BTCUSD
|-695K
|GER40
|-48K
|US500
|3K
|AlphabetA
|12K
|Meta
|-12K
|HK50
|-12K
|Amazon
|1.9K
|Raytheon
|5K
|Boeing
|1.9K
|AbbVie
|510
|WaltDisney
|-2K
|Adobe
|4.2K
|Blackrock
|10K
|Costco
|-4.7K
|AMD
|8.6K
|XAGUSD
|539
|Honeywell
|-128
|UnitedHeal
|6.7K
|Amex
|-2.7K
|EU50
|-23K
|Amgen
|-2.6K
|Merck&co
|-317
|3M
|-1.2K
|Goldmans
|13K
|Tesla
|16K
|CAT
|5.7K
|Netflix
|-8.3K
|Johnson&J
|1.7K
|T-Mobile
|-1.7K
|Walmart
|-74
|Mastercard
|-6.1K
|Apple
|3.1K
|NVIDIA
|33
|VISA
|-3.9K
|Microsoft
|-6K
|Oracle
|-6.3K
|US2000
|-919
|JPMorgan
|1.2K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +301.20 USD
最差交易: -672 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +31.98 USD
最大连续亏损: -67.30 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-67%
0
0
USD
USD
135
USD
USD
41
97%
1 048
51%
70%
0.96
-0.29
USD
USD
95%
1:500