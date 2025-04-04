信号部分
信号 / MetaTrader 5 / CS Trader TRP
Jeferson Olimpio Baggio Maciel

CS Trader TRP

Jeferson Olimpio Baggio Maciel
0条评论
41
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -67%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 048
盈利交易:
542 (51.71%)
亏损交易:
506 (48.28%)
最好交易:
301.20 USD
最差交易:
-672.12 USD
毛利:
9 300.54 USD (3 309 632 pips)
毛利亏损:
-9 607.55 USD (3 648 217 pips)
最大连续赢利:
11 (31.98 USD)
最大连续盈利:
497.63 USD (3)
夏普比率:
0.01
交易活动:
69.87%
最大入金加载:
361.06%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.17
长期交易:
859 (81.97%)
短期交易:
189 (18.03%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.29 USD
平均利润:
17.16 USD
平均损失:
-18.99 USD
最大连续失误:
14 (-67.30 USD)
最大连续亏损:
-1 140.24 USD (3)
每月增长:
-88.55%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
341.89 USD
最大值:
1 854.05 USD (108.20%)
相对跌幅:
结余:
94.88% (1 854.26 USD)
净值:
77.80% (573.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US100 469
XAUUSD 157
BTCUSD 136
GER40 109
US500 74
AlphabetA 8
Meta 6
HK50 6
Amazon 5
Raytheon 5
Boeing 4
AbbVie 4
WaltDisney 4
Adobe 4
Blackrock 4
Costco 4
AMD 4
XAGUSD 3
Honeywell 2
UnitedHeal 2
Amex 2
EU50 2
Amgen 2
Merck&co 2
3M 2
Goldmans 2
Tesla 2
CAT 2
Netflix 2
Johnson&J 2
T-Mobile 2
Walmart 2
Mastercard 2
Apple 2
NVIDIA 2
VISA 2
Microsoft 2
Oracle 2
US2000 1
JPMorgan 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US100 -967
XAUUSD 737
BTCUSD -88
GER40 -40
US500 35
AlphabetA 16
Meta 9
HK50 -3
Amazon 5
Raytheon 22
Boeing -7
AbbVie -8
WaltDisney -20
Adobe 8
Blackrock 2
Costco -7
AMD 22
XAGUSD 30
Honeywell -1
UnitedHeal 7
Amex -25
EU50 -3
Amgen -11
Merck&co 1
3M -12
Goldmans 11
Tesla 9
CAT 15
Netflix -8
Johnson&J 13
T-Mobile -12
Walmart -3
Mastercard -15
Apple 23
NVIDIA -1
VISA -12
Microsoft -13
Oracle -13
US2000 -9
JPMorgan 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US100 404K
XAUUSD -334
BTCUSD -695K
GER40 -48K
US500 3K
AlphabetA 12K
Meta -12K
HK50 -12K
Amazon 1.9K
Raytheon 5K
Boeing 1.9K
AbbVie 510
WaltDisney -2K
Adobe 4.2K
Blackrock 10K
Costco -4.7K
AMD 8.6K
XAGUSD 539
Honeywell -128
UnitedHeal 6.7K
Amex -2.7K
EU50 -23K
Amgen -2.6K
Merck&co -317
3M -1.2K
Goldmans 13K
Tesla 16K
CAT 5.7K
Netflix -8.3K
Johnson&J 1.7K
T-Mobile -1.7K
Walmart -74
Mastercard -6.1K
Apple 3.1K
NVIDIA 33
VISA -3.9K
Microsoft -6K
Oracle -6.3K
US2000 -919
JPMorgan 1.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +301.20 USD
最差交易: -672 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +31.98 USD
最大连续亏损: -67.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarkets-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.16 × 68
FPMarketsSC-Live
0.23 × 43
Tickmill-Live
1.04 × 26
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CS Trader TRP
每月30 USD
-67%
0
0
USD
135
USD
41
97%
1 048
51%
70%
0.96
-0.29
USD
95%
1:500
复制

