Jeferson Olimpio Baggio Maciel

CS Trader TRP

Jeferson Olimpio Baggio Maciel
0 comentários
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -71%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 053
Negociações com lucro:
543 (51.56%)
Negociações com perda:
510 (48.43%)
Melhor negociação:
301.20 USD
Pior negociação:
-672.12 USD
Lucro bruto:
9 306.31 USD (3 315 916 pips)
Perda bruta:
-9 628.20 USD (3 661 487 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (31.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
497.63 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
69.87%
Depósito máximo carregado:
361.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.17
Negociações longas:
864 (82.05%)
Negociações curtas:
189 (17.95%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.31 USD
Lucro médio:
17.14 USD
Perda média:
-18.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-67.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 140.24 USD (3)
Crescimento mensal:
-92.20%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
341.89 USD
Máximo:
1 854.05 USD (108.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
94.88% (1 854.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
77.80% (573.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US100 473
XAUUSD 157
BTCUSD 136
GER40 109
US500 75
AlphabetA 8
Meta 6
HK50 6
Amazon 5
Raytheon 5
Boeing 4
AbbVie 4
WaltDisney 4
Adobe 4
Blackrock 4
Costco 4
AMD 4
XAGUSD 3
Honeywell 2
UnitedHeal 2
Amex 2
EU50 2
Amgen 2
Merck&co 2
3M 2
Goldmans 2
Tesla 2
CAT 2
Netflix 2
Johnson&J 2
T-Mobile 2
Walmart 2
Mastercard 2
Apple 2
NVIDIA 2
VISA 2
Microsoft 2
Oracle 2
US2000 1
JPMorgan 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US100 -987
XAUUSD 737
BTCUSD -88
GER40 -40
US500 41
AlphabetA 16
Meta 9
HK50 -3
Amazon 5
Raytheon 22
Boeing -7
AbbVie -8
WaltDisney -20
Adobe 8
Blackrock 2
Costco -7
AMD 22
XAGUSD 30
Honeywell -1
UnitedHeal 7
Amex -25
EU50 -3
Amgen -11
Merck&co 1
3M -12
Goldmans 11
Tesla 9
CAT 15
Netflix -8
Johnson&J 13
T-Mobile -12
Walmart -3
Mastercard -15
Apple 23
NVIDIA -1
VISA -12
Microsoft -13
Oracle -13
US2000 -9
JPMorgan 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US100 391K
XAUUSD -334
BTCUSD -695K
GER40 -48K
US500 9.3K
AlphabetA 12K
Meta -12K
HK50 -12K
Amazon 1.9K
Raytheon 5K
Boeing 1.9K
AbbVie 510
WaltDisney -2K
Adobe 4.2K
Blackrock 10K
Costco -4.7K
AMD 8.6K
XAGUSD 539
Honeywell -128
UnitedHeal 6.7K
Amex -2.7K
EU50 -23K
Amgen -2.6K
Merck&co -317
3M -1.2K
Goldmans 13K
Tesla 16K
CAT 5.7K
Netflix -8.3K
Johnson&J 1.7K
T-Mobile -1.7K
Walmart -74
Mastercard -6.1K
Apple 3.1K
NVIDIA 33
VISA -3.9K
Microsoft -6K
Oracle -6.3K
US2000 -919
JPMorgan 1.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +301.20 USD
Pior negociação: -672 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +31.98 USD
Máxima perda consecutiva: -67.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarkets-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.16 × 68
FPMarketsSC-Live
0.23 × 43
Tickmill-Live
1.04 × 26
Sem comentários
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.26% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 18:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 04:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.18% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
