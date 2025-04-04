СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CS Trader TRP
Jeferson Olimpio Baggio Maciel

CS Trader TRP

Jeferson Olimpio Baggio Maciel
0 отзывов
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -67%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 048
Прибыльных трейдов:
542 (51.71%)
Убыточных трейдов:
506 (48.28%)
Лучший трейд:
301.20 USD
Худший трейд:
-672.12 USD
Общая прибыль:
9 300.54 USD (3 309 632 pips)
Общий убыток:
-9 607.55 USD (3 648 217 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (31.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
497.63 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
69.87%
Макс. загрузка депозита:
361.06%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.17
Длинных трейдов:
859 (81.97%)
Коротких трейдов:
189 (18.03%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.29 USD
Средняя прибыль:
17.16 USD
Средний убыток:
-18.99 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-67.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 140.24 USD (3)
Прирост в месяц:
-88.55%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
341.89 USD
Максимальная:
1 854.05 USD (108.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.88% (1 854.26 USD)
По эквити:
77.80% (573.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US100 469
XAUUSD 157
BTCUSD 136
GER40 109
US500 74
AlphabetA 8
Meta 6
HK50 6
Amazon 5
Raytheon 5
Boeing 4
AbbVie 4
WaltDisney 4
Adobe 4
Blackrock 4
Costco 4
AMD 4
XAGUSD 3
Honeywell 2
UnitedHeal 2
Amex 2
EU50 2
Amgen 2
Merck&co 2
3M 2
Goldmans 2
Tesla 2
CAT 2
Netflix 2
Johnson&J 2
T-Mobile 2
Walmart 2
Mastercard 2
Apple 2
NVIDIA 2
VISA 2
Microsoft 2
Oracle 2
US2000 1
JPMorgan 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US100 -967
XAUUSD 737
BTCUSD -88
GER40 -40
US500 35
AlphabetA 16
Meta 9
HK50 -3
Amazon 5
Raytheon 22
Boeing -7
AbbVie -8
WaltDisney -20
Adobe 8
Blackrock 2
Costco -7
AMD 22
XAGUSD 30
Honeywell -1
UnitedHeal 7
Amex -25
EU50 -3
Amgen -11
Merck&co 1
3M -12
Goldmans 11
Tesla 9
CAT 15
Netflix -8
Johnson&J 13
T-Mobile -12
Walmart -3
Mastercard -15
Apple 23
NVIDIA -1
VISA -12
Microsoft -13
Oracle -13
US2000 -9
JPMorgan 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US100 404K
XAUUSD -334
BTCUSD -695K
GER40 -48K
US500 3K
AlphabetA 12K
Meta -12K
HK50 -12K
Amazon 1.9K
Raytheon 5K
Boeing 1.9K
AbbVie 510
WaltDisney -2K
Adobe 4.2K
Blackrock 10K
Costco -4.7K
AMD 8.6K
XAGUSD 539
Honeywell -128
UnitedHeal 6.7K
Amex -2.7K
EU50 -23K
Amgen -2.6K
Merck&co -317
3M -1.2K
Goldmans 13K
Tesla 16K
CAT 5.7K
Netflix -8.3K
Johnson&J 1.7K
T-Mobile -1.7K
Walmart -74
Mastercard -6.1K
Apple 3.1K
NVIDIA 33
VISA -3.9K
Microsoft -6K
Oracle -6.3K
US2000 -919
JPMorgan 1.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +301.20 USD
Худший трейд: -672 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +31.98 USD
Макс. убыток в серии: -67.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarkets-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.16 × 68
FPMarketsSC-Live
0.23 × 43
Tickmill-Live
1.04 × 26
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CS Trader TRP
30 USD в месяц
-67%
0
0
USD
135
USD
41
97%
1 048
51%
70%
0.96
-0.29
USD
95%
1:500
