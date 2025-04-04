- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
799
Profit Trade:
414 (51.81%)
Loss Trade:
385 (48.19%)
Best Trade:
163.50 USD
Worst Trade:
-489.16 USD
Profitto lordo:
5 627.62 USD (2 398 857 pips)
Perdita lorda:
-4 978.83 USD (2 749 301 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (31.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
220.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
54.98%
Massimo carico di deposito:
119.51%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
633 (79.22%)
Short Trade:
166 (20.78%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
13.59 USD
Perdita media:
-12.93 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-67.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-661.70 USD (8)
Crescita mensile:
-7.86%
Previsione annuale:
-95.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.95 USD
Massimale:
895.64 USD (52.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.87% (895.38 USD)
Per equità:
36.84% (644.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100
|348
|BTCUSD
|126
|XAUUSD
|117
|GER40
|87
|US500
|61
|HK50
|6
|Boeing
|4
|Amazon
|4
|AlphabetA
|4
|Meta
|4
|Adobe
|4
|Costco
|4
|Honeywell
|2
|Raytheon
|2
|UnitedHeal
|2
|AbbVie
|2
|Amex
|2
|EU50
|2
|WaltDisney
|2
|Amgen
|2
|3M
|2
|AMD
|2
|Goldmans
|2
|CAT
|2
|Netflix
|2
|Blackrock
|1
|Merck&co
|1
|Tesla
|1
|US2000
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100
|233
|BTCUSD
|-13
|XAUUSD
|481
|GER40
|-15
|US500
|-20
|HK50
|-3
|Boeing
|-7
|Amazon
|-5
|AlphabetA
|16
|Meta
|30
|Adobe
|8
|Costco
|-7
|Honeywell
|-1
|Raytheon
|1
|UnitedHeal
|7
|AbbVie
|4
|Amex
|-25
|EU50
|-3
|WaltDisney
|-7
|Amgen
|-11
|3M
|-12
|AMD
|-11
|Goldmans
|11
|CAT
|15
|Netflix
|-8
|Blackrock
|3
|Merck&co
|-3
|Tesla
|2
|US2000
|-9
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100
|313K
|BTCUSD
|-620K
|XAUUSD
|156
|GER40
|-25K
|US500
|-12K
|HK50
|-12K
|Boeing
|1.9K
|Amazon
|-462
|AlphabetA
|8K
|Meta
|1.7K
|Adobe
|4.2K
|Costco
|-4.7K
|Honeywell
|-128
|Raytheon
|1.2K
|UnitedHeal
|6.7K
|AbbVie
|2.3K
|Amex
|-2.7K
|EU50
|-23K
|WaltDisney
|-842
|Amgen
|-2.6K
|3M
|-1.2K
|AMD
|-2.7K
|Goldmans
|13K
|CAT
|5.7K
|Netflix
|-8.3K
|Blackrock
|6.4K
|Merck&co
|-674
|Tesla
|3.4K
|US2000
|-919
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +163.50 USD
Worst Trade: -489 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +31.98 USD
Massima perdita consecutiva: -67.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooTechnology-Live
|0.16 × 68
|
FPMarketsSC-Live
|0.23 × 43
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
168%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
29
100%
799
51%
55%
1.13
0.81
USD
USD
46%
1:500