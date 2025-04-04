SegnaliSezioni
Jeferson Olimpio Baggio Maciel

CS Trader TRP

Jeferson Olimpio Baggio Maciel
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 168%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
799
Profit Trade:
414 (51.81%)
Loss Trade:
385 (48.19%)
Best Trade:
163.50 USD
Worst Trade:
-489.16 USD
Profitto lordo:
5 627.62 USD (2 398 857 pips)
Perdita lorda:
-4 978.83 USD (2 749 301 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (31.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
220.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
54.98%
Massimo carico di deposito:
119.51%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
633 (79.22%)
Short Trade:
166 (20.78%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
13.59 USD
Perdita media:
-12.93 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-67.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-661.70 USD (8)
Crescita mensile:
-7.86%
Previsione annuale:
-95.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.95 USD
Massimale:
895.64 USD (52.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.87% (895.38 USD)
Per equità:
36.84% (644.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100 348
BTCUSD 126
XAUUSD 117
GER40 87
US500 61
HK50 6
Boeing 4
Amazon 4
AlphabetA 4
Meta 4
Adobe 4
Costco 4
Honeywell 2
Raytheon 2
UnitedHeal 2
AbbVie 2
Amex 2
EU50 2
WaltDisney 2
Amgen 2
3M 2
AMD 2
Goldmans 2
CAT 2
Netflix 2
Blackrock 1
Merck&co 1
Tesla 1
US2000 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100 233
BTCUSD -13
XAUUSD 481
GER40 -15
US500 -20
HK50 -3
Boeing -7
Amazon -5
AlphabetA 16
Meta 30
Adobe 8
Costco -7
Honeywell -1
Raytheon 1
UnitedHeal 7
AbbVie 4
Amex -25
EU50 -3
WaltDisney -7
Amgen -11
3M -12
AMD -11
Goldmans 11
CAT 15
Netflix -8
Blackrock 3
Merck&co -3
Tesla 2
US2000 -9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100 313K
BTCUSD -620K
XAUUSD 156
GER40 -25K
US500 -12K
HK50 -12K
Boeing 1.9K
Amazon -462
AlphabetA 8K
Meta 1.7K
Adobe 4.2K
Costco -4.7K
Honeywell -128
Raytheon 1.2K
UnitedHeal 6.7K
AbbVie 2.3K
Amex -2.7K
EU50 -23K
WaltDisney -842
Amgen -2.6K
3M -1.2K
AMD -2.7K
Goldmans 13K
CAT 5.7K
Netflix -8.3K
Blackrock 6.4K
Merck&co -674
Tesla 3.4K
US2000 -919
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +163.50 USD
Worst Trade: -489 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +31.98 USD
Massima perdita consecutiva: -67.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooTechnology-Live
0.16 × 68
FPMarketsSC-Live
0.23 × 43
Non ci sono recensioni
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.15 15:15
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.82% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 13:00
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 23:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 16:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.52% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 17:56
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 20:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
