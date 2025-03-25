- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
249
Kârla kapanan işlemler:
130 (52.20%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (47.79%)
En iyi işlem:
2 448.00 BRL
En kötü işlem:
-1 404.00 BRL
Brüt kâr:
59 718.01 BRL (64 311 pips)
Brüt zarar:
-36 075.00 BRL (47 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (6 734.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
7 471.01 BRL (10)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
10.72%
Maks. mevduat yükü:
10.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.54
Alış işlemleri:
138 (55.42%)
Satış işlemleri:
111 (44.58%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
94.95 BRL
Ortalama kâr:
459.37 BRL
Ortalama zarar:
-303.15 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2 732.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-2 732.00 BRL (9)
Aylık büyüme:
15.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 435.00 BRL
Maksimum:
6 670.00 BRL (15.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.79% (6 670.00 BRL)
Varlığa göre:
4.32% (1 748.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINQ25
|125
|WINV25
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINQ25
|5.9K
|WINV25
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINQ25
|17K
|WINV25
|-345
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 448.00 BRL
En kötü işlem: -1 404 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +6 734.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 732.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
58%
0
0
USD
USD
65K
BRL
BRL
13
100%
249
52%
11%
1.65
94.95
BRL
BRL
16%
1:1