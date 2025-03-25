SinyallerBölümler
Rafael Goncalves

Brasillian Index Futures

Rafael Goncalves
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
249
Kârla kapanan işlemler:
130 (52.20%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (47.79%)
En iyi işlem:
2 448.00 BRL
En kötü işlem:
-1 404.00 BRL
Brüt kâr:
59 718.01 BRL (64 311 pips)
Brüt zarar:
-36 075.00 BRL (47 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (6 734.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
7 471.01 BRL (10)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
10.72%
Maks. mevduat yükü:
10.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.54
Alış işlemleri:
138 (55.42%)
Satış işlemleri:
111 (44.58%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
94.95 BRL
Ortalama kâr:
459.37 BRL
Ortalama zarar:
-303.15 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2 732.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-2 732.00 BRL (9)
Aylık büyüme:
15.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 435.00 BRL
Maksimum:
6 670.00 BRL (15.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.79% (6 670.00 BRL)
Varlığa göre:
4.32% (1 748.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ25 125
WINV25 124
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ25 5.9K
WINV25 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ25 17K
WINV25 -345
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 448.00 BRL
En kötü işlem: -1 404 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +6 734.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 732.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
İnceleme yok
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 18:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 20:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 16:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 14:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 20:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 19:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 21:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 14:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 21:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
