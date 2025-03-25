- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
488
Negociações com lucro:
251 (51.43%)
Negociações com perda:
237 (48.57%)
Melhor negociação:
6 696.00 BRL
Pior negociação:
-1 568.00 BRL
Lucro bruto:
126 951.01 BRL (125 191 pips)
Perda bruta:
-81 267.00 BRL (93 663 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (6 102.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
8 352.00 BRL (3)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
11.73%
Depósito máximo carregado:
10.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
6.25
Negociações longas:
263 (53.89%)
Negociações curtas:
225 (46.11%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
93.61 BRL
Lucro médio:
505.78 BRL
Perda média:
-342.90 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 560.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-4 719.00 BRL (10)
Crescimento mensal:
14.71%
Previsão anual:
178.49%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 435.00 BRL
Máximo:
7 305.00 BRL (8.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.79% (6 670.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
4.32% (1 748.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ25
|181
|WINV25
|174
|WINQ25
|125
|WING26
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ25
|10K
|WINV25
|4.7K
|WINQ25
|5.9K
|WING26
|-807
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ25
|16K
|WINV25
|200
|WINQ25
|17K
|WING26
|-1.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6 696.00 BRL
Pior negociação: -1 568 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +6 102.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 560.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
111%
0
0
USD
USD
87K
BRL
BRL
26
99%
488
51%
12%
1.56
93.61
BRL
BRL
16%
1:1