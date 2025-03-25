SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Brasillian Index Futures
Rafael Goncalves

Brasillian Index Futures

Rafael Goncalves
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 111%
XPMT5-PRD
1:1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
488
Negociações com lucro:
251 (51.43%)
Negociações com perda:
237 (48.57%)
Melhor negociação:
6 696.00 BRL
Pior negociação:
-1 568.00 BRL
Lucro bruto:
126 951.01 BRL (125 191 pips)
Perda bruta:
-81 267.00 BRL (93 663 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (6 102.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
8 352.00 BRL (3)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
11.73%
Depósito máximo carregado:
10.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
6.25
Negociações longas:
263 (53.89%)
Negociações curtas:
225 (46.11%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
93.61 BRL
Lucro médio:
505.78 BRL
Perda média:
-342.90 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 560.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-4 719.00 BRL (10)
Crescimento mensal:
14.71%
Previsão anual:
178.49%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 435.00 BRL
Máximo:
7 305.00 BRL (8.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.79% (6 670.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
4.32% (1 748.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ25 181
WINV25 174
WINQ25 125
WING26 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ25 10K
WINV25 4.7K
WINQ25 5.9K
WING26 -807
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ25 16K
WINV25 200
WINQ25 17K
WING26 -1.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 696.00 BRL
Pior negociação: -1 568 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +6 102.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 560.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
Sem comentários
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 20:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 14:44
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 19:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 20:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 13:19
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Brasillian Index Futures
100 USD por mês
111%
0
0
USD
87K
BRL
26
99%
488
51%
12%
1.56
93.61
BRL
16%
1:1
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.