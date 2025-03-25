- Wachstum
Trades insgesamt:
488
Gewinntrades:
251 (51.43%)
Verlusttrades:
237 (48.57%)
Bester Trade:
6 696.00 BRL
Schlechtester Trade:
-1 568.00 BRL
Bruttoprofit:
126 951.01 BRL (125 191 pips)
Bruttoverlust:
-81 267.00 BRL (93 663 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (6 102.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 352.00 BRL (3)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
11.73%
Max deposit load:
10.48%
Letzter Trade:
43 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
6.25
Long-Positionen:
263 (53.89%)
Short-Positionen:
225 (46.11%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
93.61 BRL
Durchschnittlicher Profit:
505.78 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-342.90 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-1 560.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 719.00 BRL (10)
Wachstum pro Monat :
13.83%
Jahresprognose:
167.82%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 435.00 BRL
Maximaler:
7 305.00 BRL (8.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.79% (6 670.00 BRL)
Kapital:
4.32% (1 748.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINZ25
|181
|WINV25
|174
|WINQ25
|125
|WING26
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINZ25
|10K
|WINV25
|4.7K
|WINQ25
|5.9K
|WING26
|-807
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINZ25
|16K
|WINV25
|200
|WINQ25
|17K
|WING26
|-1.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
