SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Brasillian Index Futures
Rafael Goncalves

Brasillian Index Futures

Rafael Goncalves
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 111%
XPMT5-PRD
1:1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
488
Gewinntrades:
251 (51.43%)
Verlusttrades:
237 (48.57%)
Bester Trade:
6 696.00 BRL
Schlechtester Trade:
-1 568.00 BRL
Bruttoprofit:
126 951.01 BRL (125 191 pips)
Bruttoverlust:
-81 267.00 BRL (93 663 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (6 102.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 352.00 BRL (3)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
11.73%
Max deposit load:
10.48%
Letzter Trade:
43 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
6.25
Long-Positionen:
263 (53.89%)
Short-Positionen:
225 (46.11%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
93.61 BRL
Durchschnittlicher Profit:
505.78 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-342.90 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-1 560.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 719.00 BRL (10)
Wachstum pro Monat :
13.83%
Jahresprognose:
167.82%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 435.00 BRL
Maximaler:
7 305.00 BRL (8.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.79% (6 670.00 BRL)
Kapital:
4.32% (1 748.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25 181
WINV25 174
WINQ25 125
WING26 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25 10K
WINV25 4.7K
WINQ25 5.9K
WING26 -807
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25 16K
WINV25 200
WINQ25 17K
WING26 -1.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 696.00 BRL
Schlechtester Trade: -1 568 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 102.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 560.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
Keine Bewertungen
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 20:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 14:44
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 19:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 20:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 13:19
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Brasillian Index Futures
100 USD pro Monat
111%
0
0
USD
87K
BRL
26
99%
488
51%
12%
1.56
93.61
BRL
16%
1:1
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.