シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Brasillian Index Futures
Rafael Goncalves

Brasillian Index Futures

Rafael Goncalves
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 111%
XPMT5-PRD
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
488
利益トレード:
251 (51.43%)
損失トレード:
237 (48.57%)
ベストトレード:
6 696.00 BRL
最悪のトレード:
-1 568.00 BRL
総利益:
126 951.01 BRL (125 191 pips)
総損失:
-81 267.00 BRL (93 663 pips)
最大連続の勝ち:
18 (6 102.00 BRL)
最大連続利益:
8 352.00 BRL (3)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
11.73%
最大入金額:
10.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
6.25
長いトレード:
263 (53.89%)
短いトレード:
225 (46.11%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
93.61 BRL
平均利益:
505.78 BRL
平均損失:
-342.90 BRL
最大連続の負け:
13 (-1 560.00 BRL)
最大連続損失:
-4 719.00 BRL (10)
月間成長:
14.71%
年間予想:
178.44%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 435.00 BRL
最大の:
7 305.00 BRL (8.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.79% (6 670.00 BRL)
エクイティによる:
4.32% (1 748.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25 181
WINV25 174
WINQ25 125
WING26 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25 10K
WINV25 4.7K
WINQ25 5.9K
WING26 -807
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25 16K
WINV25 200
WINQ25 17K
WING26 -1.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 696.00 BRL
最悪のトレード: -1 568 BRL
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +6 102.00 BRL
最大連続損失: -1 560.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XPMT5-PRD
7.50 × 4
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
レビューなし
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 20:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 14:44
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 19:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 20:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 13:19
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Brasillian Index Futures
100 USD/月
111%
0
0
USD
87K
BRL
26
99%
488
51%
12%
1.56
93.61
BRL
16%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください