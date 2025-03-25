- 成長
トレード:
488
利益トレード:
251 (51.43%)
損失トレード:
237 (48.57%)
ベストトレード:
6 696.00 BRL
最悪のトレード:
-1 568.00 BRL
総利益:
126 951.01 BRL (125 191 pips)
総損失:
-81 267.00 BRL (93 663 pips)
最大連続の勝ち:
18 (6 102.00 BRL)
最大連続利益:
8 352.00 BRL (3)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
11.73%
最大入金額:
10.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
6.25
長いトレード:
263 (53.89%)
短いトレード:
225 (46.11%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
93.61 BRL
平均利益:
505.78 BRL
平均損失:
-342.90 BRL
最大連続の負け:
13 (-1 560.00 BRL)
最大連続損失:
-4 719.00 BRL (10)
月間成長:
14.71%
年間予想:
178.44%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 435.00 BRL
最大の:
7 305.00 BRL (8.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.79% (6 670.00 BRL)
エクイティによる:
4.32% (1 748.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25
|181
|WINV25
|174
|WINQ25
|125
|WING26
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25
|10K
|WINV25
|4.7K
|WINQ25
|5.9K
|WING26
|-807
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25
|16K
|WINV25
|200
|WINQ25
|17K
|WING26
|-1.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
レビューなし
