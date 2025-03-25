- Crescita
Trade:
249
Profit Trade:
130 (52.20%)
Loss Trade:
119 (47.79%)
Best Trade:
2 448.00 BRL
Worst Trade:
-1 404.00 BRL
Profitto lordo:
59 718.01 BRL (64 311 pips)
Perdita lorda:
-36 075.00 BRL (47 815 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (6 734.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
7 471.01 BRL (10)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
10.72%
Massimo carico di deposito:
10.48%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.54
Long Trade:
138 (55.42%)
Short Trade:
111 (44.58%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
94.95 BRL
Profitto medio:
459.37 BRL
Perdita media:
-303.15 BRL
Massime perdite consecutive:
9 (-2 732.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-2 732.00 BRL (9)
Crescita mensile:
15.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 435.00 BRL
Massimale:
6 670.00 BRL (15.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.79% (6 670.00 BRL)
Per equità:
4.32% (1 748.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINQ25
|125
|WINV25
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINQ25
|5.9K
|WINV25
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINQ25
|17K
|WINV25
|-345
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
