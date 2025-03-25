SegnaliSezioni
Rafael Goncalves

Brasillian Index Futures

Rafael Goncalves
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 58%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
249
Profit Trade:
130 (52.20%)
Loss Trade:
119 (47.79%)
Best Trade:
2 448.00 BRL
Worst Trade:
-1 404.00 BRL
Profitto lordo:
59 718.01 BRL (64 311 pips)
Perdita lorda:
-36 075.00 BRL (47 815 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (6 734.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
7 471.01 BRL (10)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
10.72%
Massimo carico di deposito:
10.48%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.54
Long Trade:
138 (55.42%)
Short Trade:
111 (44.58%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
94.95 BRL
Profitto medio:
459.37 BRL
Perdita media:
-303.15 BRL
Massime perdite consecutive:
9 (-2 732.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-2 732.00 BRL (9)
Crescita mensile:
15.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 435.00 BRL
Massimale:
6 670.00 BRL (15.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.79% (6 670.00 BRL)
Per equità:
4.32% (1 748.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ25 125
WINV25 124
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ25 5.9K
WINV25 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ25 17K
WINV25 -345
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 448.00 BRL
Worst Trade: -1 404 BRL
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +6 734.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 732.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
Non ci sono recensioni
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 18:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 20:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 16:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 14:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 20:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 19:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 21:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 14:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 21:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
