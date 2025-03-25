- Incremento
Total de Trades:
488
Transacciones Rentables:
251 (51.43%)
Transacciones Irrentables:
237 (48.57%)
Mejor transacción:
6 696.00 BRL
Peor transacción:
-1 568.00 BRL
Beneficio Bruto:
126 951.01 BRL (125 191 pips)
Pérdidas Brutas:
-81 267.00 BRL (93 663 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (6 102.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
8 352.00 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
11.73%
Carga máxima del depósito:
10.48%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
6.25
Transacciones Largas:
263 (53.89%)
Transacciones Cortas:
225 (46.11%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
93.61 BRL
Beneficio medio:
505.78 BRL
Pérdidas medias:
-342.90 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-1 560.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 719.00 BRL (10)
Crecimiento al mes:
14.71%
Pronóstico anual:
178.49%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 435.00 BRL
Máxima:
7 305.00 BRL (8.89%)
Reducción relativa:
De balance:
15.79% (6 670.00 BRL)
De fondos:
4.32% (1 748.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINZ25
|181
|WINV25
|174
|WINQ25
|125
|WING26
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINZ25
|10K
|WINV25
|4.7K
|WINQ25
|5.9K
|WING26
|-807
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINZ25
|16K
|WINV25
|200
|WINQ25
|17K
|WING26
|-1.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
No hay comentarios
