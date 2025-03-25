SeñalesSecciones
Rafael Goncalves

Brasillian Index Futures

Rafael Goncalves
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 111%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
488
Transacciones Rentables:
251 (51.43%)
Transacciones Irrentables:
237 (48.57%)
Mejor transacción:
6 696.00 BRL
Peor transacción:
-1 568.00 BRL
Beneficio Bruto:
126 951.01 BRL (125 191 pips)
Pérdidas Brutas:
-81 267.00 BRL (93 663 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (6 102.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
8 352.00 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
11.73%
Carga máxima del depósito:
10.48%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
6.25
Transacciones Largas:
263 (53.89%)
Transacciones Cortas:
225 (46.11%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
93.61 BRL
Beneficio medio:
505.78 BRL
Pérdidas medias:
-342.90 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-1 560.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 719.00 BRL (10)
Crecimiento al mes:
14.71%
Pronóstico anual:
178.49%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 435.00 BRL
Máxima:
7 305.00 BRL (8.89%)
Reducción relativa:
De balance:
15.79% (6 670.00 BRL)
De fondos:
4.32% (1 748.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINZ25 181
WINV25 174
WINQ25 125
WING26 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINZ25 10K
WINV25 4.7K
WINQ25 5.9K
WING26 -807
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINZ25 16K
WINV25 200
WINQ25 17K
WING26 -1.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6 696.00 BRL
Peor transacción: -1 568 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +6 102.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 560.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
No hay comentarios
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 20:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 14:44
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 19:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 20:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 13:19
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
