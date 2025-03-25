СигналыРазделы
Rafael Goncalves

Brasillian Index Futures

Rafael Goncalves
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 109%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
487
Прибыльных трейдов:
250 (51.33%)
Убыточных трейдов:
237 (48.67%)
Лучший трейд:
6 696.00 BRL
Худший трейд:
-1 568.00 BRL
Общая прибыль:
125 961.01 BRL (124 741 pips)
Общий убыток:
-81 267.00 BRL (93 663 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (6 102.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
8 352.00 BRL (3)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
11.73%
Макс. загрузка депозита:
10.48%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.12
Длинных трейдов:
262 (53.80%)
Коротких трейдов:
225 (46.20%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
91.77 BRL
Средняя прибыль:
503.84 BRL
Средний убыток:
-342.90 BRL
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 560.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-4 719.00 BRL (10)
Прирост в месяц:
11.37%
Годовой прогноз:
137.94%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 435.00 BRL
Максимальная:
7 305.00 BRL (8.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.79% (6 670.00 BRL)
По эквити:
4.32% (1 748.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25 181
WINV25 174
WINQ25 125
WING26 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25 10K
WINV25 4.7K
WINQ25 5.9K
WING26 -1.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25 16K
WINV25 200
WINQ25 17K
WING26 -2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 696.00 BRL
Худший трейд: -1 568 BRL
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +6 102.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 560.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
Нет отзывов
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 20:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 14:44
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 19:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 20:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 13:19
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
