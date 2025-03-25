- Прирост
Всего трейдов:
487
Прибыльных трейдов:
250 (51.33%)
Убыточных трейдов:
237 (48.67%)
Лучший трейд:
6 696.00 BRL
Худший трейд:
-1 568.00 BRL
Общая прибыль:
125 961.01 BRL (124 741 pips)
Общий убыток:
-81 267.00 BRL (93 663 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (6 102.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
8 352.00 BRL (3)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
11.73%
Макс. загрузка депозита:
10.48%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.12
Длинных трейдов:
262 (53.80%)
Коротких трейдов:
225 (46.20%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
91.77 BRL
Средняя прибыль:
503.84 BRL
Средний убыток:
-342.90 BRL
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 560.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-4 719.00 BRL (10)
Прирост в месяц:
11.37%
Годовой прогноз:
137.94%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 435.00 BRL
Максимальная:
7 305.00 BRL (8.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.79% (6 670.00 BRL)
По эквити:
4.32% (1 748.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25
|181
|WINV25
|174
|WINQ25
|125
|WING26
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25
|10K
|WINV25
|4.7K
|WINQ25
|5.9K
|WING26
|-1.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25
|16K
|WINV25
|200
|WINQ25
|17K
|WING26
|-2.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 696.00 BRL
Худший трейд: -1 568 BRL
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +6 102.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 560.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
Нет отзывов
