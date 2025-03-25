SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Brasillian Index Futures
Rafael Goncalves

Brasillian Index Futures

Rafael Goncalves
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 59%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
243
Bénéfice trades:
130 (53.49%)
Perte trades:
113 (46.50%)
Meilleure transaction:
2 448.00 BRL
Pire transaction:
-1 404.00 BRL
Bénéfice brut:
59 718.01 BRL (64 311 pips)
Perte brute:
-35 531.00 BRL (45 775 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (6 734.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
7 471.01 BRL (10)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
10.72%
Charge de dépôt maximale:
10.48%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.63
Longs trades:
138 (56.79%)
Courts trades:
105 (43.21%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
99.54 BRL
Bénéfice moyen:
459.37 BRL
Perte moyenne:
-314.43 BRL
Pertes consécutives maximales:
9 (-2 732.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-2 732.00 BRL (9)
Croissance mensuelle:
23.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 435.00 BRL
Maximal:
6 670.00 BRL (15.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.79% (6 670.00 BRL)
Par fonds propres:
4.32% (1 748.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ25 125
WINV25 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ25 5.9K
WINV25 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ25 17K
WINV25 1.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 448.00 BRL
Pire transaction: -1 404 BRL
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +6 734.00 BRL
Perte consécutive maximale: -2 732.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
Aucun avis
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 18:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 20:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 16:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 14:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 20:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 19:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 21:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 14:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 21:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
