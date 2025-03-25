- 成长
交易:
487
盈利交易:
250 (51.33%)
亏损交易:
237 (48.67%)
最好交易:
6 696.00 BRL
最差交易:
-1 568.00 BRL
毛利:
125 961.01 BRL (124 741 pips)
毛利亏损:
-81 267.00 BRL (93 663 pips)
最大连续赢利:
18 (6 102.00 BRL)
最大连续盈利:
8 352.00 BRL (3)
夏普比率:
0.14
交易活动:
11.73%
最大入金加载:
10.48%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
6.12
长期交易:
262 (53.80%)
短期交易:
225 (46.20%)
利润因子:
1.55
预期回报:
91.77 BRL
平均利润:
503.84 BRL
平均损失:
-342.90 BRL
最大连续失误:
13 (-1 560.00 BRL)
最大连续亏损:
-4 719.00 BRL (10)
每月增长:
13.40%
年度预测:
162.60%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
5 435.00 BRL
最大值:
7 305.00 BRL (8.89%)
相对跌幅:
结余:
15.79% (6 670.00 BRL)
净值:
4.32% (1 748.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|181
|WINV25
|174
|WINQ25
|125
|WING26
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|10K
|WINV25
|4.7K
|WINQ25
|5.9K
|WING26
|-1.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|16K
|WINV25
|200
|WINQ25
|17K
|WING26
|-2.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 696.00 BRL
最差交易: -1 568 BRL
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +6 102.00 BRL
最大连续亏损: -1 560.00 BRL
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
没有评论
