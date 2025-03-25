信号部分
Rafael Goncalves

Brasillian Index Futures

Rafael Goncalves
0条评论
可靠性
26
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 109%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
487
盈利交易:
250 (51.33%)
亏损交易:
237 (48.67%)
最好交易:
6 696.00 BRL
最差交易:
-1 568.00 BRL
毛利:
125 961.01 BRL (124 741 pips)
毛利亏损:
-81 267.00 BRL (93 663 pips)
最大连续赢利:
18 (6 102.00 BRL)
最大连续盈利:
8 352.00 BRL (3)
夏普比率:
0.14
交易活动:
11.73%
最大入金加载:
10.48%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
6.12
长期交易:
262 (53.80%)
短期交易:
225 (46.20%)
利润因子:
1.55
预期回报:
91.77 BRL
平均利润:
503.84 BRL
平均损失:
-342.90 BRL
最大连续失误:
13 (-1 560.00 BRL)
最大连续亏损:
-4 719.00 BRL (10)
每月增长:
13.40%
年度预测:
162.60%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
5 435.00 BRL
最大值:
7 305.00 BRL (8.89%)
相对跌幅:
结余:
15.79% (6 670.00 BRL)
净值:
4.32% (1 748.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25 181
WINV25 174
WINQ25 125
WING26 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25 10K
WINV25 4.7K
WINQ25 5.9K
WING26 -1.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25 16K
WINV25 200
WINQ25 17K
WING26 -2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6 696.00 BRL
最差交易: -1 568 BRL
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +6 102.00 BRL
最大连续亏损: -1 560.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
没有评论
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 20:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 14:44
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 19:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 20:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 13:19
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
