트레이드:
496
이익 거래:
256 (51.61%)
손실 거래:
240 (48.39%)
최고의 거래:
6 696.00 BRL
최악의 거래:
-1 568.00 BRL
총 수익:
130 270.01 BRL (128 451 pips)
총 손실:
-83 539.00 BRL (95 403 pips)
연속 최대 이익:
18 (6 102.00 BRL)
연속 최대 이익:
8 352.00 BRL (3)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
11.73%
최대 입금량:
10.48%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
6.40
롱(주식매수):
265 (53.43%)
숏(주식차입매도):
231 (46.57%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
94.22 BRL
평균 이익:
508.87 BRL
평균 손실:
-348.08 BRL
연속 최대 손실:
13 (-1 560.00 BRL)
연속 최대 손실:
-4 719.00 BRL (10)
월별 성장률:
17.04%
연간 예측:
206.77%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 435.00 BRL
최대한의:
7 305.00 BRL (8.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.79% (6 670.00 BRL)
자본금별:
4.32% (1 748.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ25
|181
|WINV25
|174
|WINQ25
|125
|WING26
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ25
|10K
|WINV25
|4.7K
|WINQ25
|5.9K
|WING26
|-346
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ25
|16K
|WINV25
|200
|WINQ25
|17K
|WING26
|-390
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
최고의 거래: +6 696.00 BRL
최악의 거래: -1 568 BRL
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +6 102.00 BRL
연속 최대 손실: -1 560.00 BRL
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
