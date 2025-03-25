시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Brasillian Index Futures
Rafael Goncalves

Brasillian Index Futures

Rafael Goncalves
0 리뷰
안정성
28
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 114%
XPMT5-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
496
이익 거래:
256 (51.61%)
손실 거래:
240 (48.39%)
최고의 거래:
6 696.00 BRL
최악의 거래:
-1 568.00 BRL
총 수익:
130 270.01 BRL (128 451 pips)
총 손실:
-83 539.00 BRL (95 403 pips)
연속 최대 이익:
18 (6 102.00 BRL)
연속 최대 이익:
8 352.00 BRL (3)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
11.73%
최대 입금량:
10.48%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
6.40
롱(주식매수):
265 (53.43%)
숏(주식차입매도):
231 (46.57%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
94.22 BRL
평균 이익:
508.87 BRL
평균 손실:
-348.08 BRL
연속 최대 손실:
13 (-1 560.00 BRL)
연속 최대 손실:
-4 719.00 BRL (10)
월별 성장률:
17.04%
연간 예측:
206.77%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 435.00 BRL
최대한의:
7 305.00 BRL (8.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.79% (6 670.00 BRL)
자본금별:
4.32% (1 748.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINZ25 181
WINV25 174
WINQ25 125
WING26 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINZ25 10K
WINV25 4.7K
WINQ25 5.9K
WING26 -346
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINZ25 16K
WINV25 200
WINQ25 17K
WING26 -390
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6 696.00 BRL
최악의 거래: -1 568 BRL
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +6 102.00 BRL
연속 최대 손실: -1 560.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Portfolio of Quantitative Robots generated through Machine Learning to capture good operations with consistency in the Brazilian Mini Futures Index
리뷰 없음
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 20:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 14:44
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 19:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 20:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 13:19
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
