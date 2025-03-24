- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 757
Kârla kapanan işlemler:
1 446 (82.29%)
Zararla kapanan işlemler:
311 (17.70%)
En iyi işlem:
510.90 USD
En kötü işlem:
-636.30 USD
Brüt kâr:
27 935.72 USD (1 230 686 pips)
Brüt zarar:
-24 994.08 USD (1 094 174 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (746.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 819.89 USD (21)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
132.44%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
1 180 (67.16%)
Satış işlemleri:
577 (32.84%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.67 USD
Ortalama kâr:
19.32 USD
Ortalama zarar:
-80.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-5 361.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 361.50 USD (26)
Aylık büyüme:
25.68%
Yıllık tahmin:
311.58%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 128.09 USD
Maksimum:
7 564.52 USD (85.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.39% (7 564.52 USD)
Varlığa göre:
76.55% (12 617.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1757
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|137K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +510.90 USD
En kötü işlem: -636 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +746.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 361.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real5
|1.00 × 24
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
104%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
18
99%
1 757
82%
84%
1.11
1.67
USD
USD
99%
1:500