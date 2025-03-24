SinyallerBölümler
A Sumitro Parikesit

Kaper H1 Dru

A Sumitro Parikesit
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 104%
OctaFX-Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 757
Kârla kapanan işlemler:
1 446 (82.29%)
Zararla kapanan işlemler:
311 (17.70%)
En iyi işlem:
510.90 USD
En kötü işlem:
-636.30 USD
Brüt kâr:
27 935.72 USD (1 230 686 pips)
Brüt zarar:
-24 994.08 USD (1 094 174 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (746.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 819.89 USD (21)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
132.44%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
1 180 (67.16%)
Satış işlemleri:
577 (32.84%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.67 USD
Ortalama kâr:
19.32 USD
Ortalama zarar:
-80.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-5 361.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 361.50 USD (26)
Aylık büyüme:
25.68%
Yıllık tahmin:
311.58%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 128.09 USD
Maksimum:
7 564.52 USD (85.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.39% (7 564.52 USD)
Varlığa göre:
76.55% (12 617.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1757
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 137K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +510.90 USD
En kötü işlem: -636 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +746.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 361.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
OctaFX-Real10
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
OctaFX-Real2
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real8
0.35 × 17
Axi-US06-Live
0.53 × 141
OctaFX-Real5
1.00 × 24
RoboForex-ProCent-3
1.17 × 231
ICMarketsSC-Live20
1.31 × 48
OctaFX-Real
2.96 × 23
OctaFX-Real3
3.84 × 38
FPMarkets-Live
4.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live8
4.03 × 268
İnceleme yok
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 18:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 01:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 16:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.