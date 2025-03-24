SignauxSections
A Sumitro Parikesit

Kaper H1 Dru

A Sumitro Parikesit
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 104%
OctaFX-Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 757
Bénéfice trades:
1 446 (82.29%)
Perte trades:
311 (17.70%)
Meilleure transaction:
510.90 USD
Pire transaction:
-636.30 USD
Bénéfice brut:
27 935.72 USD (1 230 686 pips)
Perte brute:
-24 994.08 USD (1 094 174 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (746.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 819.89 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
132.44%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
1 180 (67.16%)
Courts trades:
577 (32.84%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
1.67 USD
Bénéfice moyen:
19.32 USD
Perte moyenne:
-80.37 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-5 361.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 361.50 USD (26)
Croissance mensuelle:
25.68%
Prévision annuelle:
311.58%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 128.09 USD
Maximal:
7 564.52 USD (85.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.39% (7 564.52 USD)
Par fonds propres:
76.55% (12 617.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1757
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 137K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +510.90 USD
Pire transaction: -636 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +746.96 USD
Perte consécutive maximale: -5 361.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
OctaFX-Real10
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
OctaFX-Real2
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real8
0.35 × 17
Axi-US06-Live
0.53 × 141
OctaFX-Real5
1.00 × 24
RoboForex-ProCent-3
1.17 × 231
ICMarketsSC-Live20
1.31 × 48
OctaFX-Real
2.96 × 23
OctaFX-Real3
3.84 × 38
FPMarkets-Live
4.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live8
4.03 × 268
8 plus...
Aucun avis
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 18:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 01:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 16:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
